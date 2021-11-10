اقتصاد وأسواق

العضو المنتدب للشركة: «دانون مصر» تحقق 25% نموا في المبيعات

خلال العامين الماضيين
المرسي عزت 1:37 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21 1:37 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

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قال هيثم صادق، المدير العام والعضو المنتدب لشركة دانون مصر وشمال أفريقيا إن حجم المبيعات زاد بنسبة 25% خلال العامين الماضيين.

وأضاف صادق في مؤتمر صحفي اليوم أن إجمالي الصادرات ارتفع بنسبة 67%، خلال عام 2020، موضحا أن الخطة تهدف إلى زيادة الصادرات بنسبة 100% خلال العام المقبل.

وأكد صادق أن الشركة مهتمة بزيادة صادراتها للخارج تزامنا مع مبادرة زيادة الصادرات التي أعلنت عنها الحكومة والتي تصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

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في سياق متصل، قال عصام المداح، رئيس قطاع الموارد البشرية وقطاع الشئون المؤسسية بشركة دانون مصر وشمال أفريقيا، إن الشركة قامت بتطعيم 70% من الموظفين التابعين للشركة وأسرهم بلقاحات كورونا.

وأضاف المداح أن الشركة من المنتظر ان تقوم بتطعيم 100%، من العاملين مع نهاية العام الجاري.

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بقلم المرسي عزت

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