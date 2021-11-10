العضو المنتدب للشركة: «دانون مصر» تحقق 25% نموا في المبيعات

قال هيثم صادق، المدير العام والعضو المنتدب لشركة دانون مصر وشمال أفريقيا إن حجم المبيعات زاد بنسبة 25% خلال العامين الماضيين.

وأضاف صادق في مؤتمر صحفي اليوم أن إجمالي الصادرات ارتفع بنسبة 67%، خلال عام 2020، موضحا أن الخطة تهدف إلى زيادة الصادرات بنسبة 100% خلال العام المقبل.

وأكد صادق أن الشركة مهتمة بزيادة صادراتها للخارج تزامنا مع مبادرة زيادة الصادرات التي أعلنت عنها الحكومة والتي تصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

في سياق متصل، قال عصام المداح، رئيس قطاع الموارد البشرية وقطاع الشئون المؤسسية بشركة دانون مصر وشمال أفريقيا، إن الشركة قامت بتطعيم 70% من الموظفين التابعين للشركة وأسرهم بلقاحات كورونا.

وأضاف المداح أن الشركة من المنتظر ان تقوم بتطعيم 100%، من العاملين مع نهاية العام الجاري.