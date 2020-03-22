العضو المنتدب للشركة : «أليانز» تبدأ عمليات الاكتتاب الإلكتروني للوثائق

قال تشارلز تاوضروس العضو المنتدب لشركة «أليانز لتأمينات الحياة» إنها بدأت عمليات الاكتتاب الإلكترونى للوثائق من خلال فروع البنوك التى تتحالف معها، بعد حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الآلية الجديدة من خلال الربط الإلكترونى بين أفراد المبيعات التابعين لها بفروع البنوك، مع النظام الإلكترونى للشركة لإدخال البيانات، وإرسالها للشركة ليتم الرد وإصدار الوثيقة فى اليوم نفسه للعميل ما لم يتطلب الأمر كشف طبى أو متطلبات أخرى.

وأضاف – فى حواره مع “المال”- أن شركته وضعت خطة طموح للتوسع الجغرافى على مستوى الأعمال، بجانب إطلاق منتج جديد للتقاعد مع بنكى مصر و القاهرة..وإلى نص الحوار

إطلاق تحالف تأمين مصرفى جديد بالربع الثانى

● المال: ما هى إستراتيجية الشركة للنمو خلال السنوات الثلاث المقبلة ؟

تاوضروس: تعتمد إستراتيجية الشركة على ثلاثة عوامل رئيسية وهى التوسع الجغرافى على مستوى الجمهورية، من خلال شبكة متنامية من الفروع بهدف الوصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع المصرى، وكذلك الاستمرار فى توسيع شبكة تحالفات التأمين المصرفى لتسويق منتجات الشركات من خلال فروع هذه البنوك، مع الاستمرار فى تنويع المحفظة التأمينية من خلال التوسع فى مجال التأمين الجماعى (وثائق تأمين جماعى مؤقت ووثائق معاش جماعى).

● المال: كم عدد الفروع الحالية للشركة وخطة التوسع الجغرافى ؟

تاوضروس: الشركة لديها 15 فرعا حاليا، وتخطط لافتتاح فرعين جديدين خلال العام الحالى فى منطقتى الشيخ زايد ومصر الجديدة، وإضافة ثلاثة فروع جديدة خلال ثلاث سنوات، منهم فرع فى الصعيد وآخر فى القاهرة الكبرى وفرع فى منطقة البحر الأحمر وسيناء.

● المال: ما هى فلسفة اختيار تلك المناطق لافتتاح فروع جديدة للشركة ؟

تاوضروس: تم اختيار تلك المناطق للتماشى مع خطة الدولة فى تنمية الصعيد وبه إمكانيات كبيرة، وتتواجد الشركة حاليا فى سوهاج وأسيوط والمنيا والأقصر، لأن منطقة الصعيد كبيرة جغرافيا ويصعب خدمتها من خلال فرع واحد نظرًا لتفاوت المسافات بين كل محافظة وأخرى بالصعيد، وبالنسبة للقاهرة الكبرى فبها توسعات بالتجمع الخامس والعاصمة الإدارية لذا فهى فى حاجة لفروع جديدة للشركة بها، أما منطقة البحر الأحمر وسيناء فهى سوق واعدة ولا تتواجد بها شركات التأمين بشكل كافٍ.

● المال: كم عدد تحالفات التأمين المصرفى للشركة حتى الآن ؟

تاوضروس : 7 تحالفات، وهى مع بنوك (مصر- القاهرة – كريدى أجريكول – HSBC – البنك العربى – بنك الاتحاد الوطنى – بنك الإمارات دبى الوطنى ).

كما أبرمت الشركة تحالفا جديدا مع أحد البنوك التابعة للقطاع الخاص وسيتم الإعلان عنه خلال الربع الثانى من العام الحالى.

● المال: هل هناك مفاوضات أو تحالفات جديدة قادمة مع البنوك ؟

تاوضروس : تسعى الشركة دائما إلى التفاوض المستمر لتحقيق تحالفات جديدة مع البنوك من أجل انتشار أوسع وتحقيق خدمات أفضل للعملاء، وفى الفترة الحالية تقوم الشركة بالتفاوض مع 3 بنوك جديدة لإبرام تحالفات تأمين مصرفى معها.

● المال: ما هى أسس اختيار البنوك لشركات التأمين التى تتحالف معها ؟

تاوضروس: تفاضل البنوك بين عروض شركات التأمين التى تتضمن عروضا فنية وعروضا مالية، ويشمل العرض الفنى سمعة الشركة وخبرتها فى التأمين المصرفى وسابقة الأعمال ونوعية الخدمات التى تقدمها ومدى تقدمها التكنولوجى، ونوعية المنتجات التى تبيعها وعدد فروع البنك التى سيتم البيع من خلالها، وعدد موظفى الشركة بكل فرع للبنك، فيما يشمل العرض المالى الرسوم التى سيحصل عليها البنك من شركة التأمين مقابل السماح بتسويق وبيع منتجاتها من خلال فروعه.

● المال: ما هى الشرائح التى تخاطبها الشركة عبر منتجاتها فى فروع البنوك ؟

تاوضروس: تخاطب الشركة كل الشرائح ويبلغ الحد الأدنى للقسط التأمينى للوثائق 150 جنيها شهريا، وتعتمد على السياسة التسويقية للبنك فى هذا الشأن حيث تخاطب بعض البنوك شريحة كبار العملاء والطبقة المتوسطة، بينما تخاطب بنوك أخرى كل شرائح العملاء من حيث حجم الدخل.

حصة 20 % التأمينات الجماعية وخطة لزيادتها

● المال: كم حجم نسبة التأمينات الجماعية فى محفظة الشركة وخطط توسعها ؟

تاوضروس: تبلغ نسبة التأمينات الجماعية فى محفظة الشركة حوالى %20 وتتوسع الشركة خلال الفترة الحالية فى التأمينات الجماعية من خلال التعاقد مع وسطاء التأمين الذين لديهم خبرة فى التأمينات الجماعية، وأيضا من خلال عملاء البنوك الذين لديهم شركات بها موظفون ويحتاجون إلى تأمينات جماعية، وأيضا من خلال فريق البيع المباشر والذين لديهم قواعد بيانات للمؤسسات والشركات فى مصر لمخاطبتها للتأمين على موظفيهم.

● المال: ما سر انخفاض نسبة التأمينات الجماعية فى محفظة الشركة ؟

تاوضروس: تعتمد السوق المصرية فى نشاط تأمينات الحياة بصورة أكبر على التأمينات الفردية أكثر من التأمينات الجماعية، وهناك فرص كبيرة فى نمو النشاط فى ظل وجود عدد سكان يتجاوز 100 مليون مواطن والشريحة العمرية بين 20 و45 سنة تمثل تقريبا %50 من المجتمع، وهى شريحة لها احتياجات كبيرة فى تأمينات الحياة، ولايتجاوز معدل الاختراق فى سوق التأمين المصرية %1 وهذا يعنى أن السوق واعدة وبها فرص نمو كبيرة.

وعلى الرغم من هذا فإن الشركة حريصة على التوسع فى التأمينات الجماعية حاليا لخلق نوع من التوازن فى المحفظة بينها وبين التأمينات الفردية.

● المال: كيف تتعامل الشركة مع المنافسة الشرسة فى التأمينات الجماعية فى السوق؟

تاوضروس: هناك منافسة كبيرة فى التأمينات الجماعية بين شركات الحياة ومضاربات سعرية ولكن الهيئة العامة للرقابة المالية تتدخل لضبط هذه الممارسات، و من جانبنا فإننا حريصون على تقديم سعر عادل لجميع العملاء مع خدمة متميزة مرتكزة على قدرة شركة أليانز فى الوفاء بالتزاماتها و سداد المطالبات فى وقت قياسى.

● المال: ما سبب إعادة النظر فى ضوابط التأمين المصرفى فى السوق حاليا ؟

تاوضروس: تمت مناقشة هذا الملف فى المجلس التنفيذى لتأمينات الحياة وكذلك فى اجتماع الرقابة المالية برئاسة د محمد عمران مع شركات التأمين، حيث أبدت بعض شركات الحياة تحفظها خلال الاجتماع على بعض ممارسات التأمين المصرفى خاصة عند التعاقد مع البنوك، لأنه إذا قامت أى شركة تأمين بدفع منحة تعاقد للبنك الذى توقع معه تحالف تأمين مصرفى فإن من سيتحمل تلك التكلفة فى النهاية هو العميل، خاصة عندما تكون قيمة المنحة ضخمة فهذا يعد نوعا من المضاربة ويؤثر على فرص نمو السوق.

و لذا كانت توصيات المجلس التنفيذى للاتحاد بوضع ضوابط لهذه الممارسات حيث أوصت بأن تكون قيمة منح التوقيع المقدمة من بعض شركات التأمين للبنوك ضمن المستندات التى تعتمدها “الرقابة المالية” و تكون قيمة هذه المنح مبنية على أساس خطة عمل واقعية و فى حدود مصاريف الاكتساب الواردة بالأسس الفنية للوثائق المستهدف تسويقها لضمان عدم المساس و الضرر بالقيمة المضافة التى يحصل عليها العميل. و نحن الآن فى انتظار قرار “الرقابة المالية” فى هذا الشأن.

● المال: كم حجم أقساط الشركة خلال العام المالى الماضى ؟ والمستهدف خلال العام المالى الجارى ؟

تاوضروس : بلغ إجمالى قيمة الأقساط المكتتبة فى عام 2019 حوالى 3.12 مليار جنيه بنسبة نمو %58 عن عام 2018، وتستهدف الشركة معدل نمو %20 خلال العام الحالى.

● المال: كم معدل النمو المستهدف فى الأقساط خلال السنوات الثلاث المقبلة ؟

تاوضروس: تستهدف الشركة معدل نمو يتراوح بين 15 إلى %20 خلال ثلاث سنوات.

● المال: ما سر نجاح التأمين التكافلى فى السوق خلال الفترة الماضية ؟

تاوضروس : نجاح التأمين التكافلى لم يعتمد على مفهوم “التكافل” فى حد ذاته، بل كان بسبب نوعية الخدمات التى تقدمها هذه الشركات للعملاء فى المقام الأول، ومن خلال دراستنا للسوق ومتابعته وجدنا أن شريحة محدودة من المجتمع فقط هى من تبحث عن التأمين التكافلى لأسباب دينية، وفى أغلب الأحوال يكون الاختيار وفقا لأسعار التأمين وجودة الخدمات المقدمة لهم، لذا لم تتجه مجموعة “أليانز” لتأسيس شركة تأمين تكافلى كذراع لها فى السوق لعدم الحاجة إلى ذلك فالعميل المصرى تجذبه جودة الخدمات والأسعار التنافسية العادلة.

زيادة رأس المال تتوقف على صدور القانون الجديد

● المال: كم بلغ حجم رأس المال المدفوع للشركة ؟ وخطة زيادته خلال الفترة المقبلة؟

تاوضروس : يبلغ حجم رأس المال المدفوع للشركة 100 مليون جنيه حاليا، وتنتظر الشركة صدور قانون التأمين الجديد لزيادة رأسمالها للتوافق مع الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه فى القانون.

● المال: هل رأس المال الحالى كافٍ فى ظل توسع الشركة فى حجم الأعمال ؟

تاوضروس : رأس المال المدفوع ليس هو العنصر الأساسى لتحديد الملاءة المالية، فرغم أن رأس المال المدفوع للشركة 100 مليون وحجم أقساطها 3.12 مليار جنيه فإن معدل الملاءة المالية لها مرتفع، وبلغ هامش اليسر المالى %246 فى يونيو الماضى بسبب ارتفاع حجم حقوق المساهمين وحجم الأرباح المحتجزة وغيرها بما يعكس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق مدعوما بسياسة استثمارية ناجحة.

● المال: كم حجم استثمارات الشركة ؟ وخطط زيادتها ؟

تاوضروس : بلغ إجمالى استثمارات الشركة 10 مليارات جنيه حتى نهاية العام الماضى وتستهدف زيادة محفظة استثماراتها %15 نهاية العام الحالى.

● المال: فيما تتوزع محفظة استثمارات الشركة؟

تاوضروس: %70 من المحفظة فى أذون الخزانة و السندات الحكومية، والباقى ودائع وأسهم وسندات فى سوق المال، والشركة لديها 9 صناديق استثمار منهم 7 بالجنيه و اثنان بالدولار، ويتم إدارة تلك الصناديق من قبل قطاع الاستثمار بالشركة نظرا لتوافر الكوادر الفنية المؤهلة لذلك بجانب توافر التكنولوجيا الحديثة والتدريب المستمر للعاملين بهذا القطاع.

وتتنوع الصناديق وفقا لنوع الاستثمارات فهناك صناديق آمنة منخفضة المخاطر تستثمر فى أذون وسندات الخزانة والودائع وصناديق عالية المخاطر تستثمر فى البورصة المصرية، ويتم تخيير العميل للاستثمار فى أى من تلك الصناديق وفقا لسلوك وتوجهات العميل، ولكل صندوق معدل عائد مختلف عن الآخر. تشارلز تاوضروس العضو المنتدب لشركة «أليانز لتأمينات الحياة»

● المال: كيف ترى الممارسات السيئة من قبل بعض المسوقين ووعد العميل بوعود زائفة ؟

تاوضروس : هذا أمر خطير جدا ويجب أن تنتبه له الشركات بمتابعة سلوك المسوقين من خلال مكالمة مراقبة جودة الخدمة أو أى آلية أخرى للتأكد أن المسوق عرض على العميل تفاصيل المنتج بشفافية ومصداقية دون وعود زائفة وخداع، وفى حالة مخالفة المسوق ذلك يجب أن تحاسبه الشركة وترد للعميل حقه، وقد يصل الأمر إلى فصل المسوق وإبلاغ الرقابة المالية، لأن هذا الأمر يسىء إلى سمعة القطاع وشركات التأمين.

● المال: لماذا لا تقدم شركات التأمين على مواقعها الإلكترونية خدمة حساب العائد المتوقع للعميل قبل شراء الوثيقة؟

تاوضروس: تحرص شركة أليانز على عرض أداء صناديق الاستثمار الخاصة بها بشكل دورى و شفاف من خلال موقعها الإلكترونى، كما يمكن لعملائنا متابعة انعكاس هذا الأداء على حسابات الاستثمار الخاصة بوثائقهم من خلال “بوابة أليانز الإلكترونية”.

● المال: ما الذى يميز الشركة فى السوق فى مجالات خدمة العملاء والمنتجات وخدمات ما بعد البيع ؟

تاوضروس : ما يميز الشركة عن باقى اللاعبين فى السوق هو سعيها الدائم لإرضاء العملاء وتلبية احتياجاتهم تطبيقا لضوابط ومعايير الجودة فى مجموعة أليانز العالمية، لذا تحرص ذراعها فى مصر على قياس مدى رضا العملاء “Top Down Net Promoter Score” وتقوم الشركة من خلاله بمراقبة مستوى رضا العملاء والعمل على تحسين المنتجات والخدمات عن كثب.

وتعمل كذلك الشركة بشكل دورى على الاستثمار فى مجال التكنولوجيا والتحول الرقمى وهو ما نتج عنه إطلاق خدمة «عمليات الاكتتاب الإلكترونى» بعد موافقة الرقابة المالية فى البنوك المتعاقدين معها، مما انعكس بشكل إيجابى على الخبرة الفعلية للعملاء فى صورة سرعة الإصدار للوثائق فى اليوم نفسه ما لم يحتج إلى كشف طبى أو متطلبات أخرى، بجانب إطلاق «بوابة أليانز الإلكترونية» التى من خلالها يمكن لعملاء الشركة متابعة أداء وثائقهم، ودفع أى أقساط مستحقة وكذلك تم طرح حلول إلكترونية متنوعة لدفع الأقساط تماشيا مع سياسة الدولة فى مجال التحول الرقمى للمدفوعات.

وعملت الشركة على تنويع قنوات توزيع البرامج والمنتجات، لذا فجميع عملائها يستطيعون شراء المنتجات من خلال قنوات مختلفة ومنها التأمين المصرفى ووسطاء التأمين، والقنوات البديلة وقطاعات المبيعات المباشرة بكل أنواعها.

● المال: ما هى فرص نمو نشاط التأمين عامة وتأمينات الحياة خاصة خلال الفترة المقبلة ؟

تاوضروس : تتمتع السوق المصرية بفرص واعدة بسبب زيادة نسب الشباب بين السكان وهى الشريحة الأكثر احتياجا للتأمين سواء فى تأمينات الحياة أو الممتلكات، وهو ما يتطلب حلولا تأمينية أكثر ابتكارا فى مختلف المجالات سواء التأمين الطبى أو تأمين الممتلكات أو تأمينات الحياة لتخاطب مختلف شرائح المجتمع.

ومن المتوقع أن يشهد نشاط التأمين على الحياة تغييرات إيجابية ومعدلات نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة تتراوح بين 15 – %20 سنويا، خاصة بعد إقرار قانون التأمين الجديد الذى يناقش حاليا فى مجلس النواب، وأيضا مدعوما بجهود الدولة فى مبادرة الشمول المالى.

● المال: ما هى التحديات التى تواجه قطاع التأمين عامة ونشاط تأمينات الحياة خاصة خلال الفترة المقبلة ؟

تاوضروس : على الرغم من نمو نشاط التأمين فى مصر خلال السنوات الماضية لكنه فى الوقت نفسه لايزال يمثل أقل من %1 من حجم الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يعكس انخفاض معدل الوعى التأمينى فى مصر مقارنة مع الدول الأخرى.

ومن ضمن التحديات كذلك ندرة الكوادر الفنية بالقطاع خاصة فى ظل تزايد عدد الشركات بما يتطلب العمل على خلق كوادر جديدة من خلال تأهيل الخريجين لسوق العمل بقطاع التأمين، بجانب ضرورة تنمية مبادرات العنصر البشرى والتى تأتى على رأس أولوليات الشركة من خلال إنشاء أكاديمية التدريب وهى الأولى من نوعها بين شركات مجموعة أليانز فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقوم بتدريب وتأهيل أكثر من 1000 كادر بشرى سنويا.