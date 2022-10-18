العضو المنتدب للشركة:«مضارب كفر الشيخ» تسعى لتحقيق 130 مليون جنيه إيرادات فى 2023/2022

تستهدف «مضارب كفر الشيخ»، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تحقيق إيرادات بقيمة 130 مليون جنيه، خلال العام المالى الجارى (2023/2022) وفقًا لما أكده محمد فؤاد العضو المنتدب للشركة.

وقال «فؤاد» – فى حواره لـ«المال»، على هامش جولة تفقدية فى مضرب دسوق التابع للشركة فى محافظة كفر الشيخ – إنه مستهدف خلال العام المالى الجارى تطوير 4 مضارب تابعة للشركة وهى النصر والفتح فى دسوق، والسلام فى بيلا، والعبور فى كفر الشيخ، بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه.

10 ملايين تكلفة أجهزة وماكينات لـ4 مضارب تابعة

يشار إلى أن «مضارب كفر الشيخ» شركة مساهمة مصرية وتعمل فى تجارة وتصنيع الأرز الشعير وإنتاج وتجارة الأرز الأبيض، كما أنها إحدى الشركات السبع التابعة لـ”القابضة للصناعات الغذائية” والتى تتبع وزارة التموين، فى قطاع المضارب وهم مضارب الدقهلية، ودمياط وبلقاس، والبحيرة، والغربية، والشرقية، ورشيد.

وأضاف «فؤاد» أن تكلفة التطوير ستكون عبر شراء أجهزة حديثة وماكينات ذات تكنولوجيا متطورة فى ضرب وتعبئة الأرز، حيث إن الجهاز الواحد تبلغ تكلفته 750 ألف جنيه، إضافة إلى شراء قطع غيار، وناقلات حديثة، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ 70 ألف طن فى الشهر، ما بين أرز أبيض رفيع الحبة وعريض الحبة.

خفض الخسائر إلى 9 ملايين جنيه

وأوضح أنه تم تحقيق إيرادات 101 مليون جنيه، وتم تقليل الخسائر بقيمة 9 ملايين خلال العام المالى الماضى، مشيرًا إلى أنه تم تطوير ماكينات تعبئة الأرز بتكلفة 3 ملايين، فى العام المالى الماضي، لتصبح آليًا بدلا من التعبئة اليدوية.

وعن موسم توريد الأرز الجاري، قال «فؤاد» إنه تم استلام 7002 طن أرز من مزارعى كفر الشيخ، من إجمالى ما تم توريده لمواقع الاستلام والتى بلغت 18 ألف طن حتى الآن.

وأكد أن المزارع الذى يقوم بتوريد طن عن كل فدان يقوم بزراعته، يقوم بتقديم صورة حيازته الزراعية لمعرفة المساحة المزروعة التابعة له ويتم إرسالها لإدارة التموين ليتم اعتمادها وإرسالها إلى البنك بحوالة بريدية للحصول على مستحقاته خلال 48 ساعة.

وأضاف «فؤاد» أنه يتم استلام الأرز الشعير فى الموسم الجديد بالأسعار التالية: أرز شعير عريض 6750 جنيها للطن، أرز شعير رفيع 6500 جنيه للطن، ويصرف 100 جنيه حافز نقل للطن.

وتابع إن مضارب كفر الشيخ تقوم بتوريد ما يقرب من 30 ألف طن أرز أبيض سنويًا، لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة، بمعدل 2500 طن شهريًا، إضافة إلى 3600 طن لصالح شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بمعدل 300 طن فى الشهر بهدف طرح الأرز على البطاقات التموينية.

وأوضح أنه يتم حاليًا طرح الأرز الهندى المعبأ 1 كيلو على البطاقات التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلو لحين ضرب الأرز الشعير الذى يتم استلامه من المزارعين خلال الفترة الحالية، ثم تبييض الأرز، وتعبئته، ليتم طرحه على البطاقات التموينية.

ولفت «فؤاد» إلى أنه يتم الكشف عن الأرز المورد لصالح الشركة من المزارعين إن كان محصول العام الجاري، أو من الموسم الماضي، من خلال نسبة الرطوبة وطريقة التجفيف، ويتم بالفعل رفض كميات موردة غير مطابقة للمواصفات القياسية.

كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا فى شهر أغسطس الماضي، ببدء توريد محصول الأرز الشعير من المزارعين خلال الموسم الحالى من يوم 25 أغسطس الماضي، وحتى يوم 15 ديسمبر المقبل.

وتتسلم «التموين» محصول الأرز المورد من المزارعين عبر 150 نقطة لاستقبال أرز الشعير المحلى فى 6 محافظات هى كفر الشيخ، والشرقية، والدقهلية، والغربية، ودمياط والبحيرة، كما تم إلزام كل مزارع يمتلك مساحات أراضى منزرعة أرز بأن يقوم بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان بما يعادل %25 من إنتاجية الفدان لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة.

وتستهدف «التموين» استلام 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد الحالى فى إطار حرصها على تأمين مخزون إستراتيجى من السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفى حالة امتناع المزارع عن التسليم يعاقب بعدم السماح له بزراعة الأرز فى العام التالى إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكل أنواع الزراعات.

كما يعد عدم التسليم مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.

وتبلغ إجمالى المساحة المزروعة خلال العام الجارى بالأرز الشعير فى المحافظات الستة 1.5 مليون فدان، ومن المستهدف توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية.