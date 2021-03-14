العضو المنتدب للشركة:«قناة السويس للتأمين» تطبق إستراتيجية الاكتتاب المربح

قال شريف الغمراوى العضو المنتدب لشركة «قناة السويس للتأمين» – ممتلكات ومسئوليات- إنها تستهدف تطبيق إستراتيجية الاكتتاب المربح من خلال انتقاء الأخطار وتعظيم الأرباح.

وأضاف – فى حواره مع «المال» – أن شركته تملك الإمكنيات اللازمة للانطلاق ومنها نظام تكنولوجى متطور، وتوافر الكفاءات وكذلك شبكة فروع جغرافية تغطى كافة مناطق الجمهورية.

وأوضح أن الشركة حصلت على تصنيف ائتمانى من مؤسسة “AM Best” العالمية وأسست إدارة للمخاطر وحصلت على رخص الإصدار الإلكترونى والتوقيع الإلكترونى، وتسعى إلى ترشيد نفقاتها وإعادة تقييم فروعها الجغرافية..وإلى نص الحوار.

المال : ما هى محاور إستراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة بعد توليك منصب العضو المنتدب لها؟

الغمراوى: تعمل الشركة على محورين متصلين وهما زيادة الحصة السوقية وزيادة معدل الربحية، عبر تحقيق معدلات نمو جيدة وانتقاء الأخطار والتسعير الجيد للأخطار والاكتتاب السليم، وتبلغ الحصة السوقية للشركة حاليا %7-6 تقريبا.

1.2 مليار جنيه أقساطا مستهدفة العام الجارى

المال : كم حجم الأقساط المستهدفة للشركة خلال العام المالى الجارى ؟

الغمراوى: تستهدف الشركة تحقيق 1.2 مليار جنيه أقساطا خلال العام المالى الجارى مقابل مليار جنيه بنهاية العام المالى، بمعدل نمو مستهدف العام الجارى %20.

المال: كم حجم التعويضات المسددة خلال العام المالى الماضى 2020/2019؟

الغمراوى : سددت الشركة 351 مليون جنيه تعويضات بنهاية العام المالى الماضى 2020/2019.

المال : كم حجم الأرباح المحققة خلال العام المالى الماضى 2020/2019 والمستهدفة خلال العام المالى الجارى 2021/2020؟

الغمراوى : حققت الشركة 45 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالى الماضى 2020/2019، وتستهدف 70 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالى الجارى 2021/2020.

المال: ما هى فروع التأمين التى تراهنون عليها لتحقيق النمو المستهدف فى الأقساط؟

الغمراوى : تراهن الشركة على العديد من الفروع المولدة للنمو خلال الفترة المقبلة وهى فروع التأمين الهندسى وتأمين أجسام السفن، وكذلك تأمينات الحريق وتأمينات الحوادث المتنوعة، وتعتبر محفظة الشركة متوازنة بين فروع التأمين المختلفة ووزنها النسبى فى محفظة الأقساط، إذ يمثل فرع التأمين التكميلى %25 فقط من المحفظة حيث لا تركز الشركة على فرع تأمينى دون غيره.

وتراهن الشركة كذلك على المشروعات القومية التى تنفذها الدولة والمشروعات الخاصة التى تحتاج إلى تغطيات تأمينية متنوعة وخاصة أثناء فترة الإنشاء والتشغيل، عبر وثائق التأمين المختلفة بما يساهم فى زيادة حجم محفظة الأقساط.

المال : كم عدد الفروع الجغرافية للشركة؟ وهل هناك خطة لزيادتها؟

الغمراوى : الشركة لديها 45 فرعا على مستوى الجمهورية تغطى كافة المناطق، وتقيم فروعها الجغرافية ومعدلات الأداء بها إذ يمكن أن تدمج بعض الفروع الجغرافية، وتعمل باستمرار على تطوير فروعها.

المال: كيف تربط الشركة فروعها بالمقر الرئيسى؟ وما هى صلاحيات الفروع؟

الغمراوى: الشركة تربط فروعها بالمقر الرئيسى عبر نظامها التكنولوجى، وهناك صلاحيات للفروع فى الإصدار فى كل أنواع التأمين ما عدا التأمين الهندسى فإصداره يتم عبر المقر الرئيسى نظرا لطبيعته الخاصة، أما بالنسبة للتعويضات فأغلبيتها تكون مركزية من خلال المقر الرئيسى.

المال : ما تقييمك لفرع التأمين الطبى؟ وهل هناك خطة للتوسع به؟

الغمراوى: تكتتب الشركة فى التأمين الطبى وتتوسع فيه بحذر من خلال تسعير جيد للبرامج الطبية بالتعاون مع شركة “ميونيخ رى” لإعادة التأمين، وذلك بهدف تكوين محفظة أقساط مربحة فى التأمين الطبى.

والشركة تعمل فى نشاط التأمين الطبى من خلال التعاقد مع شركتين للرعاية الصحية بنظام الطرف الثالث “TPA” وهما “ميد نت” و”ميدى كونتكت” للرعاية الصحية.

والتأمين الطبى من الأنشطة الواعدة فى السوق ويوجد طلب كبير عليه فى السوق وتزاوله العديد من شركات التأمين، كما قطعت الدولة شوطا فى تطبيق التأمين الصحى الحكومى الشامل فى بعض المحافظات، وهناك اهتمام بالتأمين الطبى من قبل الاتحاد المصرى للتأمين والاتحاد العربى للتأمين والاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين.

المال : هل تأثر فرع التأمين الطبى بانتشار فيروس كورونا عالميا ومحليا؟

الغمراوى : الشركة مثل باقى شركات التأمين فى السوق التزمت بتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص فيروس كورونا، ورغم أن اتفاقيات إعادة التأمين تستثنى الأوبئة ومنها وباء كورونا فإن الشركة قدمت العديد من الخدمات الطبية لعملائها مثل الفحوصات الأولية للحالات المشتبه بها وغيرها من الخدمات، لدعم العملاء والوقوف بجانبهم وقت الخطر.

المال: هل تضمنت تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين بالشركة العام الحالى إضافة ملحق تغطية الأوبئة والأمراض المعدية؟

الغمراوى : نجحت الشركة فى إضافة ملحق الأوبئة والأمراض المعدية إلى تغطية وثيقة تأمين السفر لتوفير التغطية لمن يرغب من عملاء الشركة فى ذلك، نظرا لحاجتهم إلى تلك التغطية عند السفر للخارج خوفا من تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

وهناك تحفظ من قبل شركات إعادة التأمين العالمية فى توفير تغطية الأوبئة لوثائق التأمين الطبى وما زالت الشركة تتفاوض مع المعدين فى إضافة المحلق لوثائق التأمين الطبى، عند تجديد اتفاقية إعادة التأمين فى فرع التأمين الطبى خلال شهر أبريل المقبل.

المال: هل شهدت تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين بالشركة دخول أو خروج شركات من القائمة؟

الغمراوى: شهدت تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين بالشركة العام الحالى دخول شركة “الكويت رى” إلى قائمة شركات الإعادة بالشركة، كما عادت إلى القائمة شركة “هيلبيتيا” السويسرية لإعادة التأمين، وحوالى أكثر من %90 من شركات الإعادة باتفاقيات الشركة لديها تصنيف ائتمانى “A” على الأقل.

المال: هل هناك منتجات جديدة تدرس الشركة إصدارها خلال الفترة المقبلة؟

الغمراوى : هناك لجنة تنفيذية بالشركة لدارسة المنتجات الجديدة والشركة لديها أغلب التغطيات المتوافرة فى السوق، ولا توجد منتجات جديدة تحت الدراسة حتى الآن.

المال: كم حجم رأس المال المدفوع للشركة ؟ وخطط زيادته؟

الغمراوى: يبلغ رأس المال المدفوع للشركة حاليا 190 مليون جنيه، ووافقت الجمعية العمومية الأخيرة على زيادته إلى 205 ملايين جنيه، والشركة تسير فى إجراءات ضخ تلك الزيادة والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها، وتم تمويل تلك الزيادة عبر الأرباح.

والشركة تتمتع بملاءة مالية جيدة حاليا ورأسمالها مناسب وكاف لتوسعها فى الاكتتاب وذلك بشهادة جهات التصنيف الائتمانى الدولية مثل “AM Best”.

المال: ما هى خطة زيادة رأس المال المدفوع للشركة خلال الثلاث سنوات المقبلة؟

الغمراوى: تخطط الشركة لزيادة رأسمالها المدفوع إلى 250 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات.

المال: ما هو التصنيف الائتمانى الحالى للشركة؟ وموعد تجديده؟

الغمراوى: نجحت الشركة فى الحصول على تصنيف ائتمانى من مؤسسة “AM Best” للتصنيف الائتمانى بعد دراستها للشركة وقوة ملاءتها المالية وحجم استثماراتها ومعدل العائد على الاستثمار وغيرها، وإصدارات الشركة ومحفظتها، حيث حصلت الشركة على تصنيف BB” “ ويتم تجديد التصنيف سنويا فى شهر أغسطس بنظرة مستقبلية مستقرة فيما تأمل فى الحصول على تصنيف أفضل فى شهر أغسطس المقبل.

واستعدت الشركة لفترة طويلة قبل الحصول على التصنيف الائتمانى واستعانت بخبرات وتجارب الشركات الأجنبية فى الخارج فى هذا المجال.

المال: هل تتفاوض الشركة للحصول على تصنيف ائتمانى من مؤسسات ائتمانية أخرى؟

الغمراوى: تتفاوض الشركة حاليا مع مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتمانى للحصول على تصنيف ائتمانى، والتى تجرى حاليا عملية تقييم شاملة لوضع وأداء الشركة، من المتوقع أن تنتهى عملية التقييم وإصدار تصنيف للشركة من تلك المؤسسة خلال العام الجارى.

المال: هل انتهت الشركة من تطبيق معايير الحوكمة؟

الغمراوى: الشركة طبقت قواعد الحوكمة وحققت متطلباتها فى ظل التوجه نحو تطبيق قواعد الحوكمة فى قطاع التأمين، وإدراج قواعد الحوكمة فى قانون التأمين الجديد. شريف الغمراوى العضو المنتدب لشركة «قناة السويس للتأمين» – ممتلكات ومسئوليات-

المال: ما هى خطة التطوير التكنولوجى بالشركة؟

الغمراوى : الشركة لديها نظام تكنولوجى “IT” قوى ومتطور ويلبى احتياجات الشركة الحالية، وتتم عملية تطويره باستمرار بجانب تطوير الموقع الإلكترونى للشركة، كما تدرس إطلاق “موبايل أبلكيشن” خاص بها على الهاتف الجوال لخدمة عملائها خلال العام الحالى.

المال: هل تدرس الشركة التوسع فى مجال الإصدار الإلكترونى للوثائق؟

الغمراوى : الشركة لديها رخصة الإصدار الإلكترونى فى تأمينات السفر، وتدرس الحصول على رخصة الإصدار الإلكترونى فى تأمينات الحوادث المتنوعة خلال الفترة المقبلة.

وحدد القرار 122 قائمة بوثائق التأمين المسموح بإصدارها إلكترونيا للعميل أو وسيط التأمين، تضم 5 أنواع هى وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والمعروف بـ «وثائق التأمين الإجبارى على السيارات»، و«تأمين السفر»، و«التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفا طبيا»، و«التأمين متناهى الصغر» بجانب فرع التأمين على الحوادث الشخصية.

واشترط القرار للحصول على تلك الموافقة – بخلاف اعتماد الرقابة المالية لآلية الإصدار والتوزيع الإلكترونى – أن تكون الجهة إحدى شركات الوساطة فى التأمين المقيدة فى سجلات الهيئة، أو إحدى وكالات السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، أو قنوات التوزيع الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، والمنصوص عليها فى الضوابط التنفيذية للتأمين متناهى الصغر على وجه التحديد، على أن تتقدم شركة التأمين للرقابة المالية بنسخة من العقد المزمع توقيعه مع الجهة، وأن يكون متضمنا كل ما هو متوجب الالتزام به وفقا للقرار.

المال : كم حجم استثمارات الشركة ؟ والمستهدف حتى نهاية العام المالى الجارى؟

الغمراوى : يبلغ حجم استثمارات الشركة حاليا 1.3 مليار جنيه ومن المتوقع زيادتها إلى 1.4 مليار بنهاية العام المالى الجارى 2021/2020.

المال : كم حجم أقساط الشركة بنهاية النصف الأول من العام المالى الجارى 2021/2020؟

الغمراوى : حققت الشركة 700 مليون جنيه أقساطا بنهاية النصف الأول من العام المالى الجارى 2021/2020.

المال : كم حجم التعويضات المسددة بنهاية النصف الأول من العام المالى الجارى 2021/2020؟

الغمراوى: سددت الشركة 180 مليون جنيه تعويضات بنهاية النصف الأول من العام المالى الجارى 2021/2020.

المال: ما هى أبرز التحديات التى تواجه سوق التأمين حاليا؟

الغمراوى: أبرز التحديات التى تواجه السوق حاليا هى المضاربات السعرية خاصة فى فرع تأمينات الحريق، وذلك على الرغم من ضغوط شركات إعادة التأمين لتحسين التسعير والاكتتاب فى ذلك الفرع مثل وضع قيود على الفئة الرابعة مثل صناعات الفوم والورق والبلاستيك والنشا، وشركتنا لا تفضل الاكتتاب فى هذه الفئة الرابعة بسبب خسائرها الكبيرة.

المال : كيف أثرت جائحة كورونا على نشاط التأمين عالميا؟

الغمراوى : أثرت جائحة كورونا على شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية، حيث تكبدت شركات الإعادة العالمية فى الخارج تعويضات نتيجة لجائحة كورونا فيما لا تزال الشركات تدرس تعويضات حادث مرفأ بيروت.

وتتعامل شركات إعادة التأمين العالمية مع شركات التأمين المصرية وفقا لنتائج كل شركة تأمين مصرية على حدة، وهى التى تحدد مرونة الاتفاقيات أو تشددها.

المال : ما هى فرص النمو خلال الفترة الحالية فى ظل جائحة كورونا؟

الغمراوى : زادت خلال الفترة الماضية معدلات الوعى التأمينى بعد جائحة كورونا وهو ما ساهم فى زيادة حجم محافظ الأقساط بالشركات.

والتأمين الزراعى يعتبر نوعا جديدا وواعدا فى مصر ويمكن الاستعانة بنماذج وثائق التأمين الزراعى فى الخارج للاستفادة منها فى تصميم منتجات مشابهة فى سوق التأمين المصرية، لكنه لا يجب أن يكون فرديا بل يكون من خلال التعاقد مع شركات التأمين الزراعى، والاستفادة من تجربة سوق التأمين المغربية التى تعد رائدة فى المنطقة فى التأمين الزراعى.

المال: هل تعمل الشركة فى نشاط التأمين متناهى الصغر؟

الغمراوى : نعم.. عبر التعاقد مع البنوك وشركات التمويل متناهى الصغر لتغطية مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعثر (تأمين الائتمان)، واستفادت الشركة من مبادرات البنك المركزى وتوسع البنوك فى الائتمان وزيادة الطلب على تأمين الائتمان. شريف الغمراوى

وحققت الشركة محفظة جيدة من الأقساط فى نشاط تأمين الائتمان والذى يتميز كذلك بأن نتائجه الفنية جيدة.

المال : هل الشركة لديها إدارة للمخاطر؟

الغمراوى : نعم الشركة لديها إدارة مستقلة للمخاطر وكان ذلك أحد متطلبات الحصول على تصنيف ائتمانى بجانب دورها فى تحليل وتحديد المخاطر، وبدا العديد من شركات التأمين فى تأسيس إدارات مستقلة للمخاطر.

المال : ما تقييمك لدور الرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين فى الاستجابة لتداعيات جائحة كورونا؟

الغمراوى : كانت الرقابة المالية سباقة فى الاستجابة لجائحة كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية فى شركات التأمين لتقليل فرص الإصابة بالفيروس، وتطبيق نظام التناوب فى العمل، كما نشر الاتحاد المصرى للتأمين منشورا خاصا بفيروس كورونا وتابع مع الشركات تطبيق التناوب فى العمل.

المال : كيف ترى أهمية التحول الرقمى فى قطاع التأمين؟

الغمراوى: ظهرت أهمية التحول الرقمى والتطور التكنولوجى أثناء فترة وباء كورونا خاصة فى العمل من المنزل وهو الإجراء الذى لجأت إليه الشركات بتقسيم الموظفين بين العمل من المكتب والعمل من المنزل، وساعد على ذلك توافر البنية التحتية التكنولوجية ونظام تكنولوجى متطور بالشركة، سمح بسير إجراءات العمل دون تأثر خاصة أن الشركة لديها رخصة للتوقيع الإلكترونى بما ساعد الموظفين فى إنهاء مهام العمل من المنزل بسهولة وسرعة ومرونة.

المال: ما هى فروع التأمين التى تأثرت سلبا بجائحة كورونا؟

الغمراوى: تأثر قطاع التأمين بجائحة كورونا خاصة فرع التأمين البحرى بضائع بسبب البضائع المستودة من الصين وهى تمثل جزءا كبيرا من البضائع المستودة فى مصر، بجانب فرع تأمينات السفر والذى تأثر بقيود السفر التى فرضتها الدول وغلق المطارات والمخاوف من انتشار فيروس كورونا.

المال: ما هى أبرز توصيات وتكليفات الجمعية العمومية والمساهمين لإدارة الشركة؟

الغمراوى: كان أبرز التوصيات هى ترشيد النفقات والمصروفات سواء كانت المصروفات العمومية والإدارية أو تكاليف الإنتاج، وهوما بدأ تطبيقه بمراجعة بنود التكاليف والعمل على ترشيدها.

المال: ما هو معدل النمو المستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة؟

الغمراوى : تستهدف الشركة معدل نمو %15-10 على الأقل خلال ثلاث سنوات وبما لا يتعارض مع تحقيق الربحية المستهدفة.