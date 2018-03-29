العضو المنتدب للجريدة: مانشيت المصري اليوم لم يكن موفقا

أحمد صبرىقال عبداللطيف المناوي العضوالمنتدب لمؤسسة المصرى اليوم إن الجريدة لم تكن موفقة فى اختيار عنوان صفحتها الأولى اليوم والذى لاقى انتقادات كبيرة موضحا ان هذا المانشيت لم يكن لديه القدرة على استيعاب الحالة السياسية والشعبية التى تعيشها البلاد حاليا فى الانتخابات الرئاسية.وكانت جريدة ال

أحمد صبرى

قال عبداللطيف المناوي العضوالمنتدب لمؤسسة المصرى اليوم إن الجريدة لم تكن موفقة فى اختيار عنوان صفحتها الأولى اليوم والذى لاقى انتقادات كبيرة موضحا ان هذا المانشيت لم يكن لديه القدرة على استيعاب الحالة السياسية والشعبية التى تعيشها البلاد حاليا فى الانتخابات الرئاسية.

وكانت جريدة المصرى اليوم قد نشرت عنوانا بأن الدولة تحشد المواطنين للتصويت وهو ماجعل المحامى سمير صبرى يقدم بلاغا للنائب العام ضد المؤسسة وتم تحويله لنيابة أمن الدولة العليا.

وأضاف المناوي، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج مساء dmc على قناة dmc : “نحتاج لحالة هدوء وعدم تسخين للأجواء ولا يجب اتهام العاملين بالمؤسسة ولايجب أن تصل الأمور لذلك”، مؤكدا أن ما فعلته الجريدة تجاوزا غير مقصود .