العضو المنتدب لـ«EGY MAPS»: تكنولوجيا الميتافيرس ستساعد في تعزيز فكرة التصدير العقاري‎‎

قال مصطفى محسن، العضو المنتدب والمدير العام لشركة EGY MAPS، إن العاصمة الإدارية قدمت تجربة فريدة من نوعها باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، والتي تتيح للعميل إمكانية القيام بجولات افتراضية داخل العاصمة.

وأوضح محسن، خلال مؤتمر التطوير العقاري السادس، تحت عنوان: “تحديات ترسم مستقبل القطاع العقاري 2023″، الذي تنظمه “المال جي تي إم”، أن تلك التكنولوجيا ستساعد في إمكانية الترويج للسوق العقارية المصرية خارج مصر، بهدف تعميق فكرة التسويق العقاري للدولة المصرية.

ولفت إلى أن شركة العاصمة الإدارية أولت اهتمامًا بالغًا للعمل على تصوير العاصمة الإدارية، وإضافة الوحدات عبر التطبيق بشكل دوري للعملاء.

وأكد على الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا الحديثة، من خلال العمل على التسويق العقاري المصري للخارج، بجانب العمل على إتاحة وسائل مختلفة للترويج