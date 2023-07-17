العضو المنتدب لـ«e-finance»: البنك المركزي قام بحملات توعية لأهمية الشمول المالي في المحافظات‎

قال إبراهيم سرحان ، العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لـ e-finance ، إن مبادرة البنك المركزي بالشراكة مع الشركة و البنك الزراعي لدعم عملية الشمول المالي ، أخذت في اعتبارها تنظيمات تم اختبارها لمدة عام .

و أضاف سرحان ، خلال كلمته في مؤتمر “seamless” اليوم ، أن البنك المركزي بالتعاون مع “e-finance” و البنك الزراعي ، قام بتنظيم حملات تسويقية في المحافظات ، لتوعية المواطنين بأهمية استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار و فتح الحسابات و غيرها .

و أوضح أن التنظيمات التي أقرها “المركزي” للتحول الرقمي تمت من خلال اختبارها على أرض الواقع، مشيرا إلى زيادة عدد العملاء نتيجة تضمينهم في عملية التكنولوجية المالية.