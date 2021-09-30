اتصالات وتكنولوجيا

العضو المنتدب لـ Bee: نسعى لتوفير طرق دفع آمنة لعملائنا

حصلت على شهادة الاعتماد الدولي PCI
المال - خاص 2:30 م, الخميس, 30 سبتمبر 21 2:30 م, الخميس, 30 سبتمبر 21

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أعلنت شركة Bee Smart Payment Solutions لحلول المدفوعات الإلكترونية عن استيفائها لمتطلبات شهادة الاعتماد الدولي PCI DSS، كما اجتازت بنجاح أول تقييم رسمي لها.

وتعتبر شهادة PCI-DSS من أهم المعايير المعتمدة عالمياً في مجال أمن المعلومات والبطاقات والمدفوعات الإلكترونية، حيث تعد إلزامية لمزودي خدمات الاتصالات للشركات التي تعمل في القطاع المصرفي والمالي.. وقد تم إنشاء هذا المعيار من قبل كبرى شركات بطاقات الدفع مثل Visa وMasterCard لحماية بيانات البطاقات الائتمانية وتزويد العملاء بأعلى مستويات الخدمة والأمان.

وفي سياق متصل، قال مظفر كميلوف، العضو المنتدب لشركة Bee: نسعى جاهدين لتزويد عملائنا بأفضل المنتجات والخدمات المالية بأعلى درجات التميز، مع البقاء في صدارة أحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية لتوفير طرق دفع إلكترونية امنة لعملائنا، فنبذل في Bee سلسلة من الجهود بقيادة فريق تكنولوجيا المعلومات للامتثال لأعلى معايير الأمان لبطاقات الدفع، والتي تنعكس في النهاية على تقديم أفضل خدمات الدفع لعملائنا بأعلى درجات التميز.

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كما قال أحمد عوني، رئيس قطاع التسويق لشركة Bee “تعد Bee شبكة الدفع الإلكتروني الأكثر ابتكارًا وتطورا في مصر، وأصبحنا الآن مستعدين للحصول على شهادة الاعتماد من قبل مقيمين مؤهلين في PCI DSS، ففي Bee نعمل دوماً على ضمان حماية وتأمين عمليات الدفع الالكتروني حيث نضعها ضمن أبرز أولوياتنا، لذا يعد حصول الشركة على هذه الشهادة العالمية إضافة متميزة تساهم في تعزيز ثقة العملاء، كما سيساهم حصولنا على هذه الشهادة المعتمدة دوليا على تأكيد حماية بيانات العملاء وبالتالي الارتقاء بمستوى أعمالهم، كما يضمن مستوى أمان عالٍ لجميع برامجنا وأجهزتنا.

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 أضاف عوني أن هذه الشهادة ستؤكد على قدرة Bee على تحقيق أعلى درجات الأمن فيما يتعلق بالبيانات التي تخص شركائنا في التحول الرقمي والدفع عن طريق البطاقات البنكية مثل شركاؤنا من مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني أو منصات الدفع عبر الإنترنت ومواقع التجارة الإلكترونية، مع شهادة PCI، ستعالج قدرات Bee التكاملية التحديات التي تواجه العديد من المؤسسات المالية في الاندماج بسلاسة مع البنوك في مشاريع متعددة.

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تم تطوير معيار PCI-DSS (معيار أمن بيانات صناعة بطاقات الأداء) بواسطة اتحاد PCI-SSC (مجلس معايير أمان صناعة بطاقات الأداء)، والذي يضم تحت لوائه مجموعة من العلامات التجارية الكبرى التي تصدر البطاقات البنكية.

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بقلم المال - خاص

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