العضو المنتدب لـ «دى إم ديفيلوبمينت»: 6 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة من «ذا جروف» بنهاية 2026

يقع على طريق الزعفرانه، ويحتوى على %18 من المبانى والإنشاءات

قال أحمد عبد الحميد العضو المنتدب لشركة دى إم ديفولبمنت للتطوير العقارى ، أن مشروع “ذا جروب” بالعين السخنة يستهدف تحقيق حجم مبيعات بإجمالى 6 مليار جنيه بنهاية 2026.

وأضاف خلال تصريحات لـ “المال”، أن المشروع مقام على مساحة 360 ألف متر مربع ويقع على طريق الزعفرانه، ويحتوى على %18 من المبانى والإنشاءات، لافتا أنه يعد أول منتجع سياحى بالعين السخنة يصمم خصيصا لاستيعاب ذوى الاحتياجات الخاصة ويضمن سلامة حركتهم.

وأشار، إلى أنه يحتوى على أطول شاطئ بين المنتجعات والفنادق بالعين السخنة بطول 1 كيلو متر مربع وأطول ممشى سياحى بطول 4000 متر بالإضافة إلى أنه يبعد عن العاصمة الجديدة بحوالى 35 دقيقة.

وأوضح عبد الحميد، أن “ذا جروف” يضم 1500 وحدة متنوعة المساحات بداية من مساحة 50 متر، وأسعار تبدأ من مليون جنيه للوحدة على حسب موقعها وتجهيزاتها، لافتا أن ما يميز المشروع هو أن كل وحداته تطل على الشاطئ.

وأعلنت شركة دى إم ديفيلوبمنت للتنمية السياحية عن بدء طرحها لمرحلة جديدة من مشروعها بمنتجع ذا جروف “سيريا” بالعين السخنة باستثمارات تقدر بنحو 500 مليون جنيه للمرحلة الأولى ، تم ضخ 300 مليون جنيه خلال هذا العام وينتظر ضخ 200 مليون جنيه خلال العام القادم.

وأوضح العضو المنتدب، أن الشركة تمكنت من تحقيق مببعات تقدر بمليار جنيه خلال المرحلة الأولى والثانية من المشروع، مضيفا أنه يستهدف تحقيق مليار جنيه أخرى من مبيعات المرحلة الثالثة “سيريا”.

وتابع، أنه تم تخطيط المشروع بالكامل ليتناسب مع ذوى القدرات الخاصة فيضمن لهم سلامة التنقل وحرية الحركة بين جميع أرجاء المنتجع، بمرافقه وشواطئه، موضحا أنه تم مراعاة أن لا يعترض درج أو سلم مسار الحركة لأصحاب الكراسى المتحركة والمشايات، فضلاً عن عربات الأطفال.

وقال أن الشركة قامت بإجراء العديد من الدراسات الجيولوجية لاختبار التربة والتى أسفرت عن تمهيد كامل لمساحة %70 من إجمالى أرض المشروع لضمان سلامة المبانى والمنشأت.

ويذكر أن الشركة قامت بالتوقيع مع مجموعة هيلتون للفنادق لإقامة فندق “Double Tree” فى مشروع ذا جروف، والذى يقام باستثمارات 4 مليارات جنيه، فى العين السخنة.

ومن المقرر تسليم الفندق خلال عام 2024، بما يتوافق مع خطة الشركة، والتى تتضمن تسليم اول المراحل بنهاية العام الجارى، وتسليم المشروع بالكامل خلال عام 2026.

وتأسست الشركة عام 2014 لتغير مفهوم الحياة العصرية وتعزز من راحة واستجمام عملائها بتوفير وحدات سكنية راقية تمتاز بتصميماتها الإبداعية الجذابة التى تتسم فى ذات الوقت بالاستدامة والحفاظ على البيئة.

وتمتلك دى إم ديفيلوبمنت محفظة أراضى غنية تقدر إجمالى مساحتها 2 مليون متر مربع بالعديد من المشروعات العملاقة بالقاهرة الجديدة والساحل الشمالى وعين السخنة والمدن الجديدة ويعمل بها قرابة الـ 30 ألف من العمالة المباشرة وغير المباشرة.

وتقع المنطقة الترفيهية والتجارية فى قلب المنتجع على جزيرة عائمة مستقلة تحوطها البحيرات الصناعية من كافة الجوانب، كما صمم المنتجع هندسياً بتقنية People Flow لتفادى اختناقات وتدفقات الحشود فى أوقات الزروة لتيسر حركة النزلاء طوال العام، خاصة فترة العطلات.

ويقع منتجع ذا جروف على طريق الزعفرانة، بفارق 35 دقيقة من العاصمة الإدارية الجديدة، 45 دقيقة من البوابات الجديدة للقاهرة و50 دقيقة من القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى موقعه المثالى بالقرب من أكبر مدينة ألعاب مائية بمنتجع جلالة السياحية وقرابته من مرسى عالمى لليخوت ورحلات للنزه البحرية فضلاً عن قربه من منتجع الجلالة الجديدة والتى من الممكن أن تقطع سيراً على الأقدام.

محمود ذكى – خالد الأسمر