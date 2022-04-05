تواصل شركة «كاتليست بارتنرز» القابضة خطتها التوسعية فى السوق المحلية خلال العام الجارى، لتصل بحجم استثماراتها المباشرة إلى مليار جنيه مقارنة مع 550 مليونا خلال الفترة الراهنة.

وتُخطط الشركة للتوسع الخارجى، بافتتاح أذرع تابعة لها فى السعودية والإمارات والمغرب، إلى جانب السعى إلى زيادة حجم أصولها المُدارة باقتناص إدارة مزيد من الصناديق الجديدة.

«المال» حاورت عبد العزيز عبد النبى، العضو المنتدب للشركة للاطلاع على إستراتيجية «كاتليست بارتنرز» خلال العام الجارى، وتأثيرات الأحداث الجارية على خططها التوسعية.

فى البداية، قال «عبدالنبى» إن شركته بدأت خطتها التوسعية للعام الجارى عبر إتمام صفقة استحواذ فى الوساطة التأمينية، إلى جانب إطلاق صندوقها التابع «كاتليست كابيتال مصر».

وأشار إلى أن «كاتليست» تعتزم مواصلة خطتها التوسعية خلال العام الجارى، والتى تقوم على عدة محاور بأذرعها المختلفة، كاشفًا أنها تُخطط للتحول إلى بنك استثمار متكامل بإضافة مزيد من الخدمات الجديدة عبر الاستحواذ على كيانات تعمل فى السوق.

على جانب آخر، أوضح «عبدالنبى» أن «كاتليست بارتنرز قابضة» تسعى إلى خلق منصة متكاملة من الخدمات المالية غير المصرفية، عبر إضافات جديدة من الأنشطة التابعة بالمجال، بجانب أنشطة التأجير التمويلى والتخصيم والوساطة التأمينية التى تعمل بهما الشركة حاليًا.

وقال إن «كاتليست» تمتلك حاليًا أذرعا تابعة تعمل بمجالات الترويج وتغطية الاكتتابات، وذراع للاستثمار المباشر، بجانب صندوق «كاتليست كابيتال مصر” الذى تم إطلاقه مؤخرا، وأيضا ذراع لإدارة الأصول وآخر لإدارة المحافظ المالية، إلى جانب رخصة للحفظ المركزى، وراع لبورصة النيل.

50 صفقة متنوعة أتمها ذراع الترويج وتغطية الاكتتابات خلال 7 سنوات بقيمة 4.8 مليار جنيه

وأضاف إنه على صعيد ذراع الترويج وتغطية الاكتتابات أتمت شركته خلال 7 سنوات – انتهت العام الماضى 2021 – حوالى 50 عملية متنوعة ما بين صفقات الاستحواذ وتدبير التمويلات وطروحات بقيمة إجمالية بلغت 4.8 مليار جنيه من بينهم 5 صفقات خارجية فى الإمارات والسعودية.

وأشار إلى أن نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات يعتزم مواصلة خطته خلال العام الجارى باقتناص مزيد من الصفقات بأشكالها المختلفة.

550 مليون جنيه حجم استثمارات الشركة الحالية بشركتين من بينها «روستى للمجمدات»

على صعيد ذراع الاستثمار المباشر، قال إنه منذ عام 2013 تم الاسثمار فى 6 شركات، موضحًا أنه تم التخارج من 4 شركات، فيما يظل التواجد بشركتى «روستى للمجمدات» وأخرى تعمل بمجال تكنولوجيا المعلومات بقيمة استثمارات للشركتين تبلغ 550 مليون جنيه.

وتابع إن شركته تعتزم خلال العام الجارى زيادة استثماراتها لتصل إلى مليار جنيه عبر ضخ 450 مليونا جديدة من خلال الاستحواذ على مجموعة من الشركات.

ولفت إلى أن «كاتليست بارتنرز» تبحث مجموعة من الفرص الجديدة بغرض الاستحواذ خلال العام الجارى، سواء من خلال صندوقها التابع أو من خلال الكيان الأم.

وفيما يتعلق بذراع إدارة الأصول، أوضح أن حجم الأصول المُدارة تحت مظلته حاليًا تبلغ حوالى 5 مليارات جنيه، لصالح 14 صندوقا متنوعا تتولى الشركة إداراتها.

وأشار إلى أن “كاتليست” تعتزم زيادة هذه الأصول لتصل إلى أكثر من 6.5 مليار جنيه، واقتناص إدارة 3 صناديق جُدد ليصل الإجمالى المُدار تحت مظلة الذراع التابع حوالى 17 صندوقا.

أما على صعيد شركة إدارة المحافظ التابعة، فقال»عبدالنبى« إنها مخصصة لإدارة المحافظ المالية للمستثمرين، ويُقدر حجم أصولها حاليًا بحوالى 50 مليون جنيه فقط.

ولفت إلى أنهُ هناك تطلعات لزيادة حجم أصولها خلال العام، موضحًا أن هذا النشاط ليس فى أفضل حالاته حاليًا.

تستهدف مضاعفة محفظة نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتبلغ 60 مليون دولار

على صعيد أداء القطاع المالى غير المصرفى، أوضح أن محفظة الشركة فيما يتعلق بنشاطى التأجير التمويلى والتخصيم تُسجل حاليًا حوالى 30 مليون دولار، وتُخطط الشركة لمضاعفتها بنهاية العام الجارى لتصل إلى 60 مليون دولار.

ولفت إلى أن »كاتليست بارتنرز« أضافت مؤخرًا شركة الوساطة المالية كخطوة أولى لخلق منصة متكاملة للمجال المالى غير المصرفى، موضحًا أن هناك مستهدفات لتوسيع نشاط الشركة ومضاعفة حجم عملياتها.

وأضاف أنه تم البدء فى إجراء عمليات مشتركة فى مجال الوساطة التأمينة من جانب الشركة لعملاء “كاتليست”.

تجدر الإشارة إلى أن “كاتليست” أعلنت نهاية يناير الماضى إتمام صفقة استحواذها على نحو %25 من أسهم شركة “بابليك للوساطة التأمينية” وتهدف هذه الشراكة إلى إضافة نشاط جديد لأنشطتها، إلى جانب الأنشطة المالية غير المصرفية والإستثمار المباشر فى الشركات العائلية المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال.

كانت شركة “ريلاينس لوجيستكس” أعلنت مؤخرًا أنها استحوذت على حصة من رأسمال شركة “كاتليست بارتنرز هولدنج” فى إطار خطتها التوسعية التى تقوم بها لتقديم خدمات تمويلية مبتكرة لعملائها، والاستثمار فى شركات ذات قيمة مضافة لأنشطتها الرئيسية، والدخول فى مجال المنصات الرقمية خاصة اللوجستية والمالية.

وفيما يتعلق بصندوق “كاتليست كابيتال مصر” قال “عبد النبي” إن إطلاق الصندوق يُعد أحد أهم الخطوات التى أتمتها الشركة ببداية العام الجارى، كونهُ أول صندوق تنموى للاستثمار المؤثر فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف “عبدالنبى” أن الحجم الإجمالى المستهدف للصندوق يصل إلى مليار جنيه وسيتم جمعها عبر مرحتلين للاكتتاب الأولى : تمت بالفعل بقيمة 450 مليون جنيه وأخرى مستهدفة قبل نهاية العام الجارى بواقع 550 مليونا.

ونشرت “المال” مؤخرً أن صندوق “كاتليست كابيتال مصر” التابع يُخطط لاستثمار حوالى 300 مليون جنيه خلال العام الجارى ، على أن توجه هذه الحصيلة لصالح 5 شركات صغيرة ومتوسطة، وسيتم تدبيرها من حصيلة الاكتتاب الأول البالغة حوالى 450 مليونا.

واحتفلت “كاتليست بارتنرز القابضة” منذ أيام بإطلاق أول صندوق استثمار مؤثر فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتم إنشاؤه وفقًا لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية، برأسمال إجمالى مليار جنيه .

ويتمثل مساهمو الصندوق ضمن مرحلة الاكتتاب الأولى فى الشركة القابضة للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة وصندوق مصر للتمويل والاستثمار وبنك القاهرة وشركة البريد للاستثمار التابعة لهيئة البريد المصرى، والتجارى وفا.

وقال “عبدالنبى” إن مرحلة الاكتتاب الثانية ستضم مجموعة جُدد من الجهات المالية، إلى جانب مساهمى المرحلة الأولى، موضحًا أن جميع الأحداث الجارية فى السوق المحلية فيما يتعلق برفع الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه من المفترض أن تؤثر إيجابًا على أداء الشركة وتحديدا للصندوق الجديد.

وأرجع ذلك إلى تراجع قيمة الأصول والكيانات العاملة فى السوق المحلية، كما أن ارتفاع معدلات الفائدة قد يكون عائقًا أمام بعض الشركات لتدبير تمويلات للتوسع، مما يضطر لبحث أى من سُبل تدبير التمويلات الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى المصرى كان قد أقر مؤخرًا رفع الفائدة بواقع %1 فى اجتماع استثنائى، وفى التوقيت ذاته تراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار.