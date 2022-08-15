العضو المنتدب لـ «المال»:«الأولى» للتمويل العقارى تواصل القفز بمحافظ العملاء تزامنًا مع تنشيط الكيانات التابعة

تواصل شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» تحقيق قفزات لافتة، فى زيادة قيمة محفظة التمويلات الممنوحة للعملاء، تزامنًا مع تنشيط الأذرع التابعة، وإضافة مزيد من الأنشطة، بعد نحو عام من تولى إدارة جديدة، وهى كلها خطوات تتناسب مع الخلفية التاريخية للشركة، باعتبارها رائدة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتمويل العقارى.

«المال» التقت أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»، للحديث بشكل شفاف وصريح عن مستجدات الأوضاع، سواء من ناحية التمويلات أو الخطط المستقبلية، إلى جانب استعراض كشف حساب عن الفترة الماضية، ومدى تطبيق أفكار تطوير الشركة بعد توليه الإدارة التنفيذية، وهل لجأ لإعادة النظر فى بعض الملفات؟

وخلال الحوار كشف «عبد الحميد» عن تحقيق الشركة قيمة تمويلات وصلت إلى 950 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الحالى، لتتخطى الشركة مستهدفاتها، خاصة أنها تعتزم تحقيق تمويلات بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال العام بأكلمه، كما تنوى تطوير عدة كيانات تابعة على غرار التطوير العقارى والتأجير التمويلى.

بداية قال «عبد الحميد»، إن حجم محفظة تمويلات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالى وصل إلى 950 مليون جنيه، يمكن توزيعها ما بين %80 بشراء محافظ عقارية من مطورين، وهى النسبة المعمول بها بالسوق فى الفترة الأخيرة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية، التى أوضحت سيطرة المحافظ على نحو 4 مليارات جنيه من إجمالى التمويلات العقارية بأول 5 أشهر من العام، والتى وصلت إلى 5 مليارات.

وأشار إلى أن الشركة كانت تستهدف تحقيق تمويلات بنحو 1.4 مليار جنيه، وهى قيمة باتت قريبة للغاية من المحقق الفعلى حتى الآن، بما يبشر لإمكانية تجاوز المستهدف مع نهاية العام، خاصة أنها بمنتصف شهر أغسطس القادم قد تبلغ تمويلاتها الممنوحة للعملاء نحو 1.4 مليار جنيه.

شراء محافظ عقارية

وبرر «عبد الحميد» انخفاض التمويلات العقارية الممنوحة للأفراد فى السوق بحالة التراجع والإحجام من جانب العملاء، بعد ارتفاع أسعار الفائدة والعائد، والتى تؤدى لرفع التكاليف والأعباء المالية على الفرد عند حصوله على قرض لشراء وحدة ترتفع قيمتها بشكل مبالغ فيه عن السوق.

واعتبر أن محافظ المطورين العقاريين هى الأنسب حاليًا لشركات التمويل العقارى، فى ظل سهولة التفاوض مع المطور لشراء الوحدة، ورغبة الأخير فى تخفيف الأعباء المالية والحصول على سيولة نقدية عبر بيع أقساط الوحدات وتحويلها لشركات التمويل العقارى، وبذلك باتت شركات التمويل هى المسئولة عن تحصيل الأقساط من العملاء بضمان المطور.

ورأى أن المطور العقارى بعد بيع المحفظة سيتجه لتوظيف السيولة وتعزيز التدفقات النقدية بهدف استكمال مشروعاته، إلى جانب تخفيف أو إلغاء الأعباء التمويلية بما يعزز من قدرته لاحقًا على الاقتراض البنكى لتمويل توسعاته أو الإنشاءات القائمة.

وبرر لجوء المطورين لبيع محافظهم لشركات تمويل عقارى بعدة أسباب، منها ارتفاع تكلفة سندات التوريق، واحتمالية عدم وجود وحدات جاهزة للتسليم يمكن توريقها لاحقًا، بخلاف قدرة شركات التمويل العقارى على توريق تلك المحافظ مستقبلًا.

وتابع إن التعامل والتفاوض بين المطور وشركة التمويل العقارى سهل ومرن للغاية قبل شراء المحفظة، كما أن شركات التمويل العقارى بإمكانها اتخاذ القرار النهائى للشراء خلال 3 أيام عمل حتى أسبوعين، أما إصدار سندات التوريق فقد يستغرق 5 أشهر.

أرباح النصف الأول

وأفاد «عبد الحميد» بأن الشركة حققت صافى ربح فى النصف الأول من العام الحالى بلغ 71 مليون جنيه من النشاط الفعلى للتمويل العقارى، وهو ما يفوق التوقعات والمستهدفات الخاصة بالعام الحالى، خاصة أن الشركة تستهدف 99 مليون جنيه صافى ربح بنهاية 2022، وبما يعنى أن الشركة فى طريقها لتحقيق صافى ربح أعلى من المستهدف.

وشدد على أن «الأولى للتمويل العقارى» تركز بشكل رئيسى منذ فترة على الارتقاء بآلية التمويل العقارى فى السوق، والعمل بشكل متكامل مع كل أطراف المنظومة لإنجاح الآلية وضمان فاعليتها لدى المواطنين والشركات العقارية، ضاربًا المثل بأن الشركة تقدم مؤخرًا خدمات استشارية لبعض المواطنين بهدف التأكد من صحة الأوراق والمستندات اللازمة قبل شراء أى وحدة عقارية.

وتطرق إلى أن الشركة ما زالت تركز على تنشيط التمويل العقارى للأفراد، رغم التحديات المصاحبة لذلك، ومنها التصخم وارتفاع أسعار الفائدة، مؤكدًا أن «الأولى» تتواجد بشكل قوى فى تمويل الوحدات ضمن مبادرة البنك المركزى الشهيرة بـ%3 و%8، وبالفعل يجرى حاليًا دراسة طلبات لنحو 600 فرد تم تحويلهم من جانب صندوق التمويل العقارى، لشراء وحدات بمشروع دار مصر وسكن مصر، وما زالت الدراسة قائمة بالشركة، والتوقعات تدور حول الموافقة لـ %15 منها.

وأكد أن دورة مراجعة مستندات العملاء وصدور القرار النهائى، سواء بمنح التمويل من عدمه، تستغرق من أسبوع إلى 10 أيام، وإن زادت المدة على ذلك تكون لأسباب خارجة عن إرادة الشركة، ومن جانب الجهة الحكومية محل التخصيص أو طلب مزيد من المستندات.

وأكمل أن هناك قاعدة عامة فى حياتى لو هناك قطعة أرض فى المريخ خاضعة لأحكام القانون المصرى، فسوف أمولها، والعبرة بالشركة هى صحة الأوراق والمستندات المقدمة، وعدم وجود مشكلة ائتمان لدى العميل، كما أن الشركة منفتحة على تمويل كل العملاء، سواء من الطبقة فوق المتوسطة أو الفاخرة.

وأشار «عبد الحميد» إلى أن حجم العملاء لدى الشركة وصل لنحو 34 ألف عميل، منهم 22 ألفًا ما زالوا قائمين بالشركة، فيما تم الانتهاء من ملفات 12 ألف عميل، وهو رقم كبير للغاية يعكس تاريخ الشركة.

وأوضح أن عدد العملاء الأفراد بالشركة -وإن حدث انخفاض لافت به مؤخرًا- إلا أنه يتميز بالتمويلات الضخمة والربحية المرتفعة نظرًا لشراء وحدات بسعر كبير، مؤكدًا أن التمويل العقارى من حق أى مواطن لشراء أى وحدة، ما دامت الشروط توافرت، ولا داعى للتميز بين المواطنين.

ولفت إلى أن الشركة عند تأسيسها كانت تركز على تمويلات الإسكان المحدود والاجتماعى، وهو ما ستواصل التركيز عليه لاحقًا، مع إجراء توسعات فى إضافة شرائح جديدة، وضرب مثال بذلك بأن الشركة تستهدف تمويلات بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال العام الحالى، كلها لمواطنى الطبقة فوق المتوسطة والفاخرة، أما طبقة محدود ومتدنى الدخل فالشركة مستعدة لتقديم أى رقم للتمويلات على مدار العام.

مستهدفات مستقبلية

وتناول «عبد الحميد» عدة أهداف يسعى لتحقيقها فى الفترة المقبلة، منها زيادة التمويلات السنوية لحدود 2.5 مليار جنيه، وضمان حصول المساهمين على توزيعات أرباح تناسب حجم الشركة، موضحًا أن أقصى ربح وصلت له الشركة بلغ 60 مليون جنيه عام 2020 جاء أغلبه نتاج استثمار السيولة المتاحة فى ادوات بنكية.

وأوضح أن رأسمال الشركة يبلغ حاليًا 734 مليون جنيه، وهو رقم جيد للغاية، ولا يدفعنا للحصول على أى تمويلات بنكية مستقبلًا، فى حين تفوق حقوق الملكية 900 مليون جنيه.

وانتقل للحديث عن الخطة التى ينوى تنفيذها فى الشركة خلال السنوات الخمس القادمة، وبدأ بالإشارة إلى أن محفظة تمويلات الشركة قبل استلامها كانت تبلغ 360 مليون جنيه، وهو ما عملنا على رفعه بالفترة الماضية، كما أجرينا تعديلًا هيكليًا هامًا لخفض عدد الإدارات المتنوعة، والتى وصلت فى بعض الأحيان إلى 23 ادارة، تم دمجها فى عدة قطاعات رئيسية، والتركيز على ضمان فاعلية القطاعات المهمة كالائتمان والمراجعة والمخاطر والمبيعات والقانونية.

وأكمل «عبد الحميد» بأن التعديلات الهيكلية كانت بمقترح منى، وتمت الموافقة عليه من مجلس الإدارة، وركزنا على أهداف أخرى، منها تقليل نسب وحجم التعثر، وتحقيق المستهدفات، سواء بالتمويلات أو الأرباح، وبالفعل نستهدف تمويلات بقيمة 2.5 مليار جنيه، وأرباحًا سنوية قرب 200 مليون بنهاية 2023 دون أى زيادة فى رأس المال.

واستعرض عدة مؤشرات تنوى الشركة استهدافها خلال السنوات القادمة، أولها حجم التمويلات التى بلغت 1.09 مليار جنيه فى عام 2021، مستهدف بلوغها 1.4 مليار فى العام الحالى ترتفع إلى 1.6 مليار فى 2023 وصولًا إلى 2.449 مليار فى عام 2026.

أما الأرباح المتوقعة قبل الضرائب فقد بلغت 66.7 مليون جنيه فى عام 2021، ومستهدف بلوغها 122.5 مليون العام الحالى، ترتفع إلى 148.4 مليون عام 2023، وصولًا إلى 303.1 مليون جنيه فى عام 2026.

وعن حقوق الملكية فقد بلغت 880.4 مليون جنيه فى عام 2021، ومتوقع وصولها إلى 928.6 مليون العام الحالى، ونسعى لوصولها إلى 981.4 مليون فى 2023، وصولًا إلى 1.291 مليار جنيه فى عام 2026.

أما حجم الدين إلى حقوق الملكية، فقد بلغ 2.65 مرة خلال عام 2021، متوقع وصوله إلى 3.51 مرة فى العام الحالى، وصولًا إلى 4.43 مرة فى العام المقبل، ومستهدف بلوغها 6.2 مرة فى عام 2026.

وعن مقترح توزيع الأرباح فقد بلغ 55 مليون جنيه فى العام الماضى، متوقع وصولها الى 50 مليونا فى العام الحالى، مع الاحتفاظ بباقى الأرباح كحقوق ملكية ترتفع إلى 60 مليونًا فى عام 2023، وصولًا إلى 103.68 مليون جنيه فى عام 2026.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى، أنها تدرس التعاقد مع أحد الكيانات المتخصصة فى إجراء استراتيجية مستقبلية لتطوير عمل الأولى فى السنوات المقبلة.

سندات التوريق

وعن برنامج إصدار سندات التوريق، قال «عبدالحميد»، إن الشركة مهتمة بقوة باستكمال هذا الملف باعتباره آلية تمويلية مهمة لتقليل المخاطر وتخفيف الأعباء المالية، وسيتم خلال العام الحالى إصدار أول شريحة بقيمة 650 مليون جنيه، وهناك خطة لإصدار محفظة سندات توريق كل 3 أشهر.

يشار إلى أن «المال» انفردت منذ شهر مارس الماضى بالكشف عن استعداد «الأولى» لإصدار سندات توريق بشكل دورى فى السوق المصرية.

وسندات التوريق هى سندات قابلة للتداول فى حدود ما يُحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات، ويتم إصدارها من خلال إحدى شركات التوريق المرخص لها من هيئة الرقابة المالية، ويحق للشركة المصدرة الحصول على قيمتها فور إصدارها، ما يتيح لها توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.

فيما أشار «عبد الحميد» إلى أن نسب التعثر لدى العملاء تدور حول %2.5، وهى نسبة مرضية للغاية، متابعًا أنه خلال الفترة الماضية بدأنا التواصل بشكل مباشر مع عدة عملاء متعثرين من المشروع القومى عام 2005، ويتم التواصل معهم بشكل مباشر لتحصيل المستحقات.

وتطرق لجهود الشركة فى تنشيط عدد من الكيانات التابعة، وعلى رأسها شركة التأجير التمويلى – التعمير للتاجير التمويلى – والتى تشهد طفرة سنوية فى حجم التمويلات، كما حصلت الأولى على جزء من أرباح العام الماضى، وبالفعل تم إجراء زيادة لرأسمالها من 170 إلى 300 مليون جنيه لتعزيز الملاءة المالية وزيادة حصتها فى السوق.

التطوير العقاري

أما ذراع التطوير العقارى «التعمير للتطوير العقارى»، فقد قال «عبد الحميد» إن التعمير تملك %94 منها، فيما تتوزع الحصة الباقية بين هيئة المجتمعات العمرانية وعدة شركات تأمين وبنوك، وفى الفترة الأخيرة وافقت المجتمعات العمرانية على زيادة مساهمتها بالحصة العينية من خلال تخصيص قطعتى أرض فى الشيخ زايد لصالح الشركة.

وتابع أن التقييم المبدئى لقطعتى الأرض يدور حول 270 مليون جنيه للقطعة الواحدة، وسيتم تعيين مستشار مالى مستقل لتقييم التعمير، والتى يبلغ رأسمالها حاليًا 124 مليونًا، وبعد صدور تقرير التقييم سيتم النظر فى آلية تحديد المساهمات الجديدة لباقى الشركاء.

وتوقع «عبد الحميد» ارتفاع حصة مساهمة المجتمعات العمرانية فى الشركة خلال الفترة المقبلة بعد إجراء عملية التقييم ودخول الأصول العينية.

وأكد أن التعمير تنوى إقامة مشروعين؛ إدارى، وتجارى، على تلك الأراضى فى مدينة الشيخ زايد بحجم استثمارات أولية يفوق مليار جنيه، كبداية لنشاط التطوير العقارى للشركة فى السوق المحلية، يعقبها اختراق قطاع المشروعات السكنية المتكاملة.

ورجح إطلاق المشروعات الجديدة خلال العام المقبل، فى ظل اهتمام الهيئة والتعمير باختراق القطاع وتنفيذ مشروعات بأفكار مبتكرة تضيف للسوق.

اختراق التمويل الاستهلاكي

وأكد «عبد الحميد»، أن التعمير تدرس بجدية اختراق قطاع التمويل الاستهلاكى خلال العام المقبل باعتباره من الأذرع الاستثمارية الواعدة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.

وأفاد بأن الشركة تنوى الحصول على رخصة من جانب هيئة الرقابة المالية، وسيتم بعدها اختراق المجال مع التركيز على شريحة عملاء التمويل العقارى، وتقديم خدمة إضافية تتمثل فى منحهم تمويلات خاصة بتشطيب الوحدات أو تجهيزها بالأثاث ومستلزمات الحياة.

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى، إلى أنها ستعتمد فى محفظة التمويل الاستهلاكى على الاقتراض من البنوك، خاصة أنها تستهدف محفظة بقيمة 200 مليون جنيه فى أول عام من التشغيل.

◗❙تحقيق 950 مليون جنيه تمويلات بالنصف الأول

◗❙ تفعيل برنامج سندات التوريق خلال شهور.. والبداية بإصدار 650 مليون جنيه

◗❙خطة لاختراق «الاستهلاكى» بتمويلات مستهدفة تقارب 200 مليون جنيه

◗❙مواصلة التركيز على تنشيط تعاملات الأفراد رغم التحديات

◗❙122.5 مليون جنيه أرباحًا منتظرة لـ 2022.. ومتوقع وصولها إلى 303 ملايين فى 2026