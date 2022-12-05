العضو المنتدب لـ«سوميتومو»: نتفاوض لتشغيل المصنع الجديد في 2024

كشف أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة “سوميتومو اليابانية” أن الشركة حاليا تتفاوض على تشغيل مصنعها الجديد في 2024 على أن يتم التصدير خلال الربع الأخير من نفس عام التشغيل.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بعنوان التصنيع من أجل التوطين والتصدير من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الذى تنظمه شركة “المال جى تى ام” على مدار يومين 4، 5 ديسمبر، وأدار الجلسة محمد ريحان رئيس قسم الاقتصاد والأسواق بجريدة المال.

وأضاف أن المصنع الجديد كونه الأكبر في العالم لصناعة الضفائر الكهربائية على مساحة 150 ألف متر مربع، يوفر حوالي 10 آلاف فرصة عمل، وهو بمثابة مدينة صناعية متكاملة بهدف التصدير وسد حاجة السوق الأوروبية من الضفائر الكهربائية للسيارات.