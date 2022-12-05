العضو المنتدب لـ«سوميتومو اليابانية»: نستورد بقيمة مليار جنيه سنويا من منتج الكرتون لعدم إتاحة توافره بمصر

قال أحمد مجدى العضو المنتدب لشركة ” سوميتومو اليابانية ” إن شركته تستورد بقيمة مليار جنيه سنويا من منتج الكرتون لعدم إتاحة توافره بمصر.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بعنوان “التصنيع من أجل التوطين والتصدير” من مؤتمر الرؤساء التنفيذين الذى تنظمه شركة المال جى تى ام على مدار يومين 4، 5 ديسمبر ، وأدار الجلسة محمد ريحان رئيس قسم الاقتصاد والأسواق بجريدة المال الاقتصادية .

ودعا أن يتولى اتحاد المستثمريين بالتعاون مع اتحاد الصناعات حصر لكافة المنتجات التى تكون أقل تعقيدا فى التصنيع ، خاصة مدخلات الانتاج التى يتم استيرادها من الخارج وتدخل فى صناعات هامة ، و تتضافر جهود الاتحادين على تحفيز وتشجيع صغار المصنعين ان يقدموا على تصنيعها مما يسهم تحقيق عوائد مجزية.

وأضاف أن شركته تستورد مايعادل بمليار جنيه سنويا منتج الكرتون بمواصفات معينة ، نظرا لأنه لايصنع فى مصر.

وطالب الحكومة أن تستغل الأزمة الراهنة وتسرع فى إنشاء وافتتاح المصانع فى القطاعات المتنوعة ، وذلك انطلاقا لما بعد الأزمة .

و نوه مجدى إلى أن العالم الآن يتجه للدول التى تمتلك عدد كبير من الأراضى ، وبشر ، ومصر من الدول المتميزة بذلك ، مما يجعلها تحت مجهر المستثمريين، داعيا الحكومة لتسريع إنشاء عدد من المصانع فى القطاعات المتنوعة .