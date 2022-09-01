العضو المنتدب لـ«القابضة للتشييد» : «مختار إبراهيم» تقتنص عقود مقاولات فى الإمارات بقيمة 2 مليار جنيه

اقتنصت شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم» التابعة لـ«القابضة للتشييد» عقود مقاولات بقيمة تقارب 2 مليار جنيه فى دولة الإمارات، لتنفيذ مشروعات بنية أساسية.

وقال هشام أبو العطا، العضو المنتدب لـ«القابضة للتشييد والتعمير» إن «مختار إبراهيم» حصلت على جميع الموافقات ومنتظر توقيع العقود النهائية تمهيدا لبدء التنفيذ قريبا، وذلك ضمن سلسلة تعاقدات فى الإمارات وعمان.

وأضاف «أبو العطا» فى تصريحات لـ«المال»: المشروعات الخارجية التى تنفذها القابضة وشركاتها التابعة تصل قيمتها إلى نصف مليار دولار فى بعض الدول العربية والأفريقية، مثل سلطنة عمان، الإمارات، العراق، السودان، موريتانيا.

هشام أبو العطا: الانتهاء من استصلاح أكثر من 4 آلاف فدان لـ«جنوب الوادي» قبل نهاية العام

فى سياق آخر أكد العضو المنتدب، الاقتراب من إنهاء عملية استصلاح 4 آلاف فدان تابعة لشركة جنوب الوادى للتنمية فى توشكى، وبذلك يصل الإجمالى إلى 15 ألف فدان قبل نهاية العام.

يشار إلى أن «القابضة للتشييد والتعمير» تعمل على تنفيذ مخطط متكامل لتطوير شركة جنوب الوادى للتنمية من خلال استصلاح الأراضى التابعة لها، إضافة إلى تحديث شبكات الري، وتشغيل المجزر الآلى بطاقة 45 رأس / ساعة، والمساهمة بحصة %10 فى «المصرية السودانية» والتعاقد معها على ذبح 30 ألف رأس ماشية فى مجزر توشكى خلال العام الحالى.

كما تدرس الشركة القابضة تنفيذ مشروعات أخرى مثل تربية مواشى باستثمارات 100 مليون جنيه بالشراكة مع أحد المستثمرين، فضلا عن إنشاء مشروعات مكملة مثل مصنع تشفية وتعبئة اللحوم وغيرها.

واعتمدت الجمعية العامة لـ«القابضة للتشييد والتعمير» نتائج الأعمال للعام المالى 2021/2020، وحققت صافى ربح مجمع 1.9 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه فى 30/6/2020 بمعدل نمو %51، وإيرادات نشاط بقيمة 15.3 مليار جنيه مقابل 15 مليار عام 2020 و12.9 مليار 2019.