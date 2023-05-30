العضو المنتدب لـ«الحكمة مصر»: نتطلع لزيادة استثماراتنا وافتتاح مركز للأبحاث قريبًا

قال مسعود عبدالمجيد، العضو

لشركة أدوية الحكمة مصر إن الشركة تعمل على دعم توطين صناعة الدواء فى مصر، وذلك بالتعاون مع الخبرات العالمية للشركة من الشركات والمصانع الشقيقة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، والبرتغال، وألمانيا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعن خطط الاستثمار لشركة الحكمة مصر، قال مسعود، إن الاستثمار السنوي لشركة أدوية الحكمة يعد امتداداً للاستثمارات التي تقوم بها مجموعة الحكمة، حيث يتم الاستفادة من نقل واستقطاب الخبرات والتكنولوجيا المماثلة لمصانع “الحكمة” في مناطق مختلفة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإنتاج منتجات علاجية محلية مماثلة في مصر.

وأضاف أنه سيتم ضخ استثمارات في التوسعات المرتقبة، من خلال إضافة منتجات جديدة وتحديث مركز الأبحاث والتطوير، وذلك بهدف توطين العديد من الأدوية المطلوب في السوق المصري، حيث سيتم الاستفادة من الخبرات والتقنيات المتاحة لدى مجموعة الحكمة في تطوير منتجات مبتكرة وذات جودة عالية تلبي احتياجات العملاء والمرضى في مصر، مؤكدًا أن ذلك يأتي ذلك في إطار التزام الشركة بالاستثمار في تطوير عملياتها وتحسين خدماتها ومنتجاتها، وتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء في السوق المصرية.

وأشار “مسعود” خلال الندوة التي عقدتها شركة الحكمة مصر للاحتفال باليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد، إلى أن عدد منتجات الشركة الحالية يبلغ أكثر من 100 منتج، بعد أن تم إضافة 8 منتجات مؤخراً، موضحًا أن الشركة تستهدف طرح عدة منتجات جديدة كل عام، مشيرًا إلى أن الشركة تخدم أكثر من 20 تخصصاً طبياً، بما في ذلك الأمراض النفسية، والأمراض المعدية، وأمراض الأورام، والأمراض الهضمية، والأمراض العصبية، والأمراض التنفسية، والأمراض القلبية الوعائية، والأمراض المناعية، وغيرها.

الحكمة مصر تمتلك ثلاثة مصانع

وأضاف أن الحكمة مصر تمتلك ثلاث مصانع في مصر، وهم مصنع لتصنيع الأدوية الجنيسة في مدينة السادس من أكتوبر بالإضافة إلى مركز الأبحاث والتطوير الذي سيتم افتتاحه قريبًا، ومصنع لتصنيع مضادات العدوى في محافظة بني سويف، ومصنع لتصنيع الأدوية المضادة للسرطان، وهو الأول والوحيد بمصر بمدينة بدر.

ونوه مسعود بأن دعم المجتمعات يعتبر جزءاً لا يتجزأ من أعمال “مجموعة الحكمة”، حيث تحرص الشركة على توفير الدعم اللازم لجميع فئات المجتمع، عبر تقديم عدد من الحملات في المجالات المختلفة مثل التعليم والصحة، أو التوعية المجتمعية، مثل التعاون مع الجمعيات الطبية لتثقيف وتوعية المرضى وأخصائيي الرعاية الصحية حول الأمراض المختلفة وطرق تشخيصها، وهو ما يعزز هدف الشركة المتمثل في المساعدة في توفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم.

وتطرق مسعود إلى برامج التعليم المستمر للشباب، لافتًا إلى أن الشركة تعقد برنامجًا للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات المختلفة، الذي تجمعهم فيه لتنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة، لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي والمساهمة في تطوير المسار المهني، من أجل تحقيق ذاتهم وتطوير مساراتهم المهنية والمساهمة في بناء مستقبل مجتمعهم ووطنهم.