العضو المنتدب لـ«إنفيست» : إطلاق الشركة مع فرص استثمارية بالبورصة يمكن أن يحقق عوائد ضخمة

بدأت شركة انفيست للاستثمار، في 2 مايو الماضي، عملها في مصر

قال رؤوف عبدربه، العضو المنتدب لشركة إنفيست للاستثمار لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، إن إطلاق الشركة في مصر يأتي في ظل وجود فرص استثمارية في البورصة المصرية يمكن أن تحقق عوائد ضخمة.

وبدأت شركة انفيست للاستثمار، في 2 مايو الماضي، عملها في مصر، ويعتبر هذا الفرع الرابع للشركة العالمية Advanced Investment للتداول في البورصات العالمية مثل بورصة ناسداك وWall Street وبورصة لندن.

وأضاف أنه رغم الإصلاحات الاقتصادية الكثيرة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية فإن الاستثمار بصفة عامة وخاصة الاستثمار في البورصة لم يشهد الرواج المطلوب له مع وجود هذه الفرص الاستثمارية، وهو ما تسعى الشركة لاستغلاله.

وذكر رؤوف عبدربه أن أهمية فتح الشركة تأتي أيضا تماشيا مع سياسة الدولة في نشر الشمول المالي وفتح حسابات لصغار المدخرين، حيث يوفر لهم استثمارا بأي مبالغ في أي وقت بحيث يكون الاستثمار متاحا لكل فئات المواطنين وليس حكرا على فئة رجال الأعمال والمستثمرين.

وأشار إلى أن الشركة توفر الآلية التي يمكن من خلالها تحقيق ما تروج له البورصة وتستهدفه في الفترة الحالية من جذب مستثمرين صغار، عبر الاستثمار في البورصة دون اشتراط وجود خبرة ومعرفة كبيرة بأدوات سوق المال والأسهم، وهو ما توفره الشركة من خلال الخبرة إدارة محترفة للاستثمار في الأسهم.

وأطلقت البورصة خلال شهر رمضان الماضي حملة إعلامية لتشجيع صغار المدخرين على الاستثمار في البورصة عبر إضافة مبلغ لاستثماره عن طريق شركات ادارة المحافظ المالية مثل انفيست

وذكر رؤوف عبدربه أنه يتم توفير هذا الاستثمار عبر الشركة من خلال مدير استثمار محترف حتى لا يغامر المستثمرون المشاركون بأموالهم خاصة ممن ليس لديهم دراية بالبورصة، وذلك عبر الاستثمار التكافلي وبالتالي ترشيد القرار الاستثماري.

وأضاف أن اختيار هذا التوقيت لإطلاق الشركة في مصر يعود لتوقعات شركة انفيست بأن المرحلة المقبلة ستشهد أداءً جيدا للاستثمار سواء للبورصة المصرية او العالمية وذلك بسبب الطروحات المتوقعة في السوق وعلى رأسها الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الأسهم التي وصلت إلى مستويات سعرية مغرية جدا للشراء وأقل من قيمتها العادلة.

وأشار رؤوف عبدربه إلى أن عوائد الاستثمار في البورصة تختلف من عام إلى آخر ومن بوصه الي اخري، حيث ان متوسط عوائد البورصات العالمية تتراوح من 30 الي 45%، أما عوائد البورصة المصرية تاريخيا يتراوح بين 15 و25% وبالتالي من المتوقع أن توفر عائدا مناسبا للمستثمرين فيه داخل مصر.

وقال رؤوف عبدربه إن فكرة الاستثمار في انفيست للاستثمار تقوم على ضخ أي مبالغ فيه في أي وقت بشرط أن يكون الحد الأدنى في المرة الأولى 25000 جنيه

وذكر أنه يمكن للمستثمر الراغب في الاشتراك التوجه الي مقر الشركة في الإسكندرية 388 شارع جمال عبد الناصر – المندرة بحري أو التواصل على ارقام الشركة وستقوم الشركة ب ارسال مندوب للعميل في مكانه وهذه خدمه جديده غير موجودة الا في شركة انفيست للاستثمار

وأوضح رؤوف عبدربه أن المدة القانونية للعقد تكون سنه ميلاديه تجدد تلقائيا موضحا أن هناك إقبالا ملحوظا على المشاركة في الشركة ابتداء من اليوم الأول، مع وجود طلب من مواطنين يبحثون عن طريقة مثلى لاستثمار أموالهم في البورصة سواء المصرية او العالمية.

وتوقع رؤوف عبدربه أن يشجع جهات أخرى على إطلاق طرق مماثلة للاستثمار في البورصة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن شركته لا تركز على المنافسة مع الشركات الأخرى وأنها تشجع على إطلاق شركات أخرى من هذا النوع وهو ما يصب في النهاية في مصلحة السوق وفي النهاية مصلحة الدولة.

كما نوه رؤوف عبدربه ان الشركة مستوفيه لكل الأوراق القانونية المصرية وتخضع لرقابة هيئة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالي.