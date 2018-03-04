العضو المنتدب لـأرضك: توجهنا بالاستثمار في الصعيد لتنوع الفرص به

بدور إبراهيم - رضوى عبدالرازققال الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، إن الشركة قررت التوجه للاستثمار فى صعيد مصر، نظرًا للفرص المتاحة به، وحاجة المواطنين إلى مشروعات سكنية وخدمية متنوعة.وأضاف خلال مشاركته بملتقى "بناة مصر" أن الفترة المقبلة تتطلب تحفيز ا

بدور إبراهيم – رضوى عبدالرازق

قال الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، إن الشركة قررت التوجه للاستثمار فى صعيد مصر، نظرًا للفرص المتاحة به، وحاجة المواطنين إلى مشروعات سكنية وخدمية متنوعة.

وأضاف خلال مشاركته بملتقى “بناة مصر” أن الفترة المقبلة تتطلب تحفيز المستثمرين للتوجه إلى تلك المدن، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة به، مشيرا إلى أن الشركة أعدت دراسات للاستثمار فى الصعيد منذ سنتين.

وأشار إلى أن الشركة بدأت فى التوجه للاستثمار كمطور صناعى عبر تنفيذ مشروع تنمية صناعية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.