العضو المنتدب لشركة الأهلى للتمويل العقارى لـ «المال»:نتفاوض مع 3 بنوك للحصول على قروض بقيمة 900 مليون جنيه

قال حاتم عامر، العضو المنتدب لشركة الأهلى للتمويل العقارى، إن استراتيجية الشركة تستهدف إجراء عملية تطوير شاملة على مستوى الموظفين والعاملين من ناحية وعلى مستوى تطوير البنية التحتية التكنولوجيا من ناحية أخرى.

وأضاف فى حوار لـ«المال»، أن الشركة تسعى إلى زيادة رأس المال إلى 300 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، مقابل 250 مليونا حاليا، بزيادة قدرها 50 مليونا.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار عمليات توريق بقيمة مليار جنيه بنهاية العام الجارى، فضلا عن الدخول فى مفاوضات مع 3 بنوك للحصول على تمويل بقيمة 900 مليون جنيه.

وإلى نص الحوار..

● «المال»: فى البداية كم يبلغ حجم محفظة شركة الأهلى للتمويل العقارى حاليا ؟

عامر: استطاعت الشركة تحقيق نتائج مميزة خلال الفترة الماضية ومضاعفة حجم محفظة التمويل لتصل إلى نحو 2.6 مليار جنيه بنهاية مايو 2022 مقابل نحو 1.2 مليار بنهاية 2021، ومن المستهدف ضخ تمويلات جديدة تتراوح بين 800 مليون إلى مليار جنيه حتى نهاية العام الجارى، ومن المتوقع أن يصل حجم المحفظة الكلية بعد السدادات إلى 3.1 مليار جنيه بنهاية العام.

● «المال»: وكم تمثل حجم تمويلات الشركة ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري؟

عامر: تستحوذ التمويلات العقارية لصالح محدودى ومتوسطى الدخل ضمن مبادرة البنك المركزى على نحو 400 مليون جنيه من محفظة الشركة، ومن المستهدف التوسع فى إتاحة التمويل ضمن المبادرة خلال الفترة المقبلة للوصول إلى كل الشرائح.

● «المال»: حدثنا عن استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة؟

عامر: فى الحقيقة تعتمد الاستراتيجية على إجراء تطوير شامل للشركة سواء من الناحية الإدارية متمثلة فى التدريب وتطوير أداء العاملين والموظفين بالشركة، والذى يصل عددهم إلى نحو 54 موظفا، وهو ما سيسهم فى تقديم خدمة أفضل لعملاء الشركة سواء على مستوى سرعة وسهولة الإجراءات أو تقليل الوقت الذى يحتاجه العميل للحصول على التمويل ليصل إلى 7 أيام عمل.

كما تشمل تطوير البنية التحتية التكنولوجيا للشركة وتكنولوجيا المعلومات ليصبح التعامل داخل الشركة وبين الموظفين أكثر اعتمادا على الوسائل التكنولوجية الحديثة كما تستهدف الشركة توفير خدمة جديدة ستمكن العملاء من التقديم على التمويل وإنهاء الإجراءات والاطلاع على الحساب أون لاين ولن يأتى العميل لفرع الشركة إلا فى حالة التوقيع فقط.

ويجب الإشارة هنا إلى أن المنافسة بين الشركات ستكون على نوعية الخدمات التى يتلقاها العميل وليس سعر الفائدة، خاصة أن فروق الفائدة لا تتجاوز %0.5، وبالتالى سيكون المعيار الأساسى فى جودة الخدمة وسرعة وسهولة الإجراءات المقدمة للعملاء.

● «المال»: هل تعتزم الشركة الحصول على قروض بنكية خلال الفترة المقبلة ؟

عامر: نتفاوض حاليا مع بنكين أو 3 للحصول على قروض بقيمة 900 مليون جنيه تقريبا، وذلك فى إطار تنويع مصادر تمويل الشركة، ومن المتوقع أن تحصل الشركة على هذه القروض قبل نهاية العام الجارى.

● «المال»: وهل تخطط الشركة لتوريق جزء من المحفظة؟

عامر: شهدت عمليات التوريق نشاطا ملحوظا من قبل المؤسسات والشركات التى تقدم الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة شركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى، وذلك فى إطار سعى الشركات إلى تنويع مصادر التمويل.

بالفعل ندرس حاليا توريق جزء من المحفظة بنهاية العام الجارى سيصل إلى مليار جنيه، وهناك مفاوضات حاليا مع عدد من المؤسسات التى ستقوم بعملية الإصدار، وكذلك المستشار المالى والقانونى للإصدار.

● «المال»: هل تعتزم الشركة المساهمة فى تأسيس صندوق استثمار للتمويل العقاري؟

عامر: ليس لدينا النية حاليا المساهمة فى تأسيس صناديق استثمار للتمويل العقارى ولكن ما أود أن أشير إليه فى هذا السياق هو وجود تواصل حاليا مع شركات التأمين من أجل استثمار صناديق التأمين فى شركات التمويل العقارى وهو ما سيحقق عائدا جيدا لكل الأطراف.

● «المال»: وماذا عن خطط الشركة للتوسع جغرافيا ؟

عامر: تمتلك الشركة حاليا المقر الرئيسى، ولكن نخطط إلى تدشين فرعين جديدين فى شرق وغرب القاهرة، وذلك فى إطار سعى الشركة إلى التوسع والانتشار جغرافيا، كما نسعى إلى الاستفادة من فروع البنك الأهلى المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

● «المال»: وكم يبلغ رأسمال الشركة؟

عامر: يبلغ رأسمال الشركة حاليا 250 مليون جنيه ومن المستهدف أن يقوم البنك الأهلى -المالك الرئيسى للشركة- بضخ نحو 50 مليون جنيه فى رأسمال الشركة ليصل إلى 300 مليون جنيه خلال العام الجارى.

وتأسست شركة الأهلى للتمويل العقارى فى عام 2010، وهى مملوكة بالكامل للبنك الأهلى المصرى.

● «المال»: وما الخدمات الجديدة التى تعتزم الشركة تقديمها لعملائها خلال الفترة المقبلة؟

عامر: تستهدف الشركة التنوع فى الخدمات المقدمة للأفراد والتوسع فى مبادرات التمويل العقارى بهدف الوصول إلى كل الشرائح والفئات سواء كانت من محدودى أو متوسطى الدخل أو الشرائح مرتفعة الدخل.

وفى هذا الصدد ستطرح الشركة قريبا منتجا جديدا يستهدف فئة الأطباء سيكون بشروط وإجراءات مبسطة، خاصة أن الغالبية العظمى من الأطباء ليس لديهم دخل شهرى ثابت ولديهم عيادات خاصة وبالتالى سيراعى المنتج الجديد هذه النقطة.

● «المال»: وما حجم الأرباح المستهدفة للشركة بنهاية العام الجاري؟

عامر: لقد استطاعت الشركة مضاعفة حجم محفظة التمويل كما ذكرنا سلفا، وبالتالى سيكون من المستهدف مضاعفة حجم الأرباح أيضا بنهاية العام الجارى.

● «المال»: وماذا عن تعاقدات الشركة الجديدة مع المطورين العقاريين؟

عامر: تعاقدنا مع 3 مطورين عقاريين لتمويل مشروعاتهم السكنية، وتضم هذه المشروعات وحدات سكنية تستهدف الشريحة ذات الدخول المرتفعة، حيث يتجاوز ثمن الوحدات 3 إلى 4 ملايين جنيه.

● «المال»: وكيف ترى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على قطاع التمويل العقاري؟

عامر: ارتفاع أسعار الفائدة يمثل تحديا حقيقيا وقد تعرض القطاع العقارى لهذه المواقف من قبل خاصة بعد قرار التعويم فى 2016 ولكن استمر القطاع العقارى يحقق نموا كما أن مبادرات البنك المركزى بفائدة مدعمة ساهمت بشكل كبير فى تخفيف آثار ارتفاع أسعار الفائدة، وكان آخرها مبادرة %3 لصالح محدودى ومتوسطى الدخل وفترة سداد تصل إلى 25 عاما.

◗❙ 2.6مليار جنيه حجم تمويلات الشركة خلال مايو 2022

◗❙400 مليون جنيه قيمة تمويلاتنا ضمن مبادرة «المركزى»

◗❙ نسعى للوصول بحجم محفظة «العقاري» إلى 3.1 مليار جنيه بنهاية العام