بورصة وشركات

العضو المنتدب : كوكاكولا تسعي للتحول إلي شركة مشروبات غازية رقمية

اعتمدت علي حلول ساب في ربط 250 الف تاجر الكترونيا
محمود جمال 3:39 م, الأثنين, 22 يونيو 20 3:39 م, الأثنين, 22 يونيو 20

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قال أحمد العفيفي، العضو المنتدب لشركة «كوكاكولا» مصر إنها تسعي للتحول إلي شركة مشروبات غازية رقمية بالكامل خلال المرحلة المقبلة، منوها بأن الشركة تعتمد على حلول “SAP” في ربط سلاسل التوزيع الخاصة بها، والتي تضم أكثر من 250 ألف تاجر من محال التجزئة والجملة، وصغار التجار.

و أضاف – خلال مؤتمر نظمته شركة “SAP” اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس -أن الشركة تسعى إلى ربط تلك الشبكة من التجار بنظام بيانات موحد لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق أنظمة تحليل البيانات الحديثة.

وأكد أن التقنيات الحديثة سمحت للشركة بتحليل بيانات العملاء، والاستفادة منها للتعرف على الطريقة المناسبة للتعامل مع كل عميل، وتوصيل المنتجات وفق أولويات كل عميل.

وأشار إلى إطلاق شركته برنامج لمساندة العملاء الأكثر تضررًا يغطي 10آلاف عميل بسبب تداعيات جائحة “كورونا”.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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