العضو المتفرغ بـ«القابضة» يزور الإسكندرية للكهرباء لمتابعة تطوير أداء الشركات

قام الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع، بزيارة تفقدية لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ، بحضور المهندس إيهاب الفقي الرئيس والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية للكهرباء لتقفد سير العمل ومتابعة التجهيزات الأخيرة لمركز البيانات الرئيسي (Data Center) بالديوان العام بالشركة.

ويخدم مركز البيانات الرئيسي جميع الخدمات والتطبيقات التكنولوجية المختلفة بالشركة وكذا تفقد أيضا مركز خدمة العملاء بوسط المدينة.

الدكتور خالد الدستاوي والمهندس إيهاب الفقي

وقام الدستاوي بعد ذلك بالتوجه إلى مركز خدمة العملاء وذوي الهمم بمبنى ( الإبراهيمية قطاع وسط) الذى تم تطويره وتحديثه تماشيا مع خطة الوزارة وتعميم الهوية البصرية الموحدة لمراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وتفقد سير العمل بمركز تلقي الأعطال ومركز تحكم وسط وموزع الإبراهيمية جهد 11 كيلو فولت ، كما قام بزيارة لموزع الشاطبي جهد ١١ ك.ف بمنطقة وسط المدينة.

وأشار المهندس إيهاب الفقي إلى أن مراكز الخدمة المتطورة تهدف إلى تحقيق الشفافية ورفع كفاءة العمل من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا استحداث بعض النظم والخدمات التي ستؤدي إلى تحسين مستوى الأداء وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين.

ورافق العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع خلال زيارته المحاسب علاء عبد العليم رئيس قطاعات الشئون التجارية والمشرف على قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية والمهندسة سلوى عبد الرحمن رئيس قطاعات شبكات التوزيع والمهندس خالد غمري – رئيس قطاعات الشئون الفنية والأستاذ مصطفى درويش رئيس قطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة ولفيف من قيادات الشركة.

كما رافق الدستاوي من الشركة القابضة لكهرباء مصر كل من المهندسة صفاء عبد الرحمن رئيس قطاع نظم المعلومات بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، والمهندس أحمد الشيوي رئيس قطاع الخدمات الذكية بالشركة القابضة المهندسة أسماء بدير مدير عام جودة الخدمات والمهندس عمرو السنوسي بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأشاد الدستاوي بالجهد المبذول من قيادات الشركة من تقدم الأعمال أثناء زيارته.