العصار يفتتح معرض المنتجات المدنية برمسيس بعد تطويره

المال - خاصافتتح الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، معرض المنتجات المدنية لوزارة الإنتاج الحربي بمنطقة رمسيس بعد تطويره خارجياً وداخلياً، ويعد هذا المعرض السابع على التوالي الذي يتم افتتاحه، بعد افتتاح معارض روكسي وحلوان والتحرير بالقاهرة، بالإضافة إلى لوران ومصطفى كامل والحرية



المال – خاص

افتتح الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، معرض المنتجات المدنية لوزارة الإنتاج الحربي بمنطقة رمسيس بعد تطويره خارجياً وداخلياً، ويعد هذا المعرض السابع على التوالي الذي يتم افتتاحه، بعد افتتاح معارض روكسي وحلوان والتحرير بالقاهرة، بالإضافة إلى لوران ومصطفى كامل والحرية بالإسكندرية.

وأكد العصار أن هذا الافتتاح يأتي ضمن خطة تطوير شاملة بدأت منذ العام الماضى لتطوير 22 معرضا ومنفذ بيع للمنتجات المدنية للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية في إطار دور الإنتاج الحربي لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات المدنية والمساهمة فى توفير هذه المنتجات بأسعار تنافسية للمواطنين، وأضاف أن الوزارة تستهدف حالياً الوصول لإنتاج منتجات يصل فيها المكون المحلي إلى نسبة 100% بما يعظم العائد على الاقتصاد القومي وتقليل الاستيراد.



وأضاف أنه تم تطوير المعارض والمنافذ لتكون بشكل جاذب وتم تعيين عارضين شباب متخصصين في التعامل مع الجمهور وتطوير خدمة ما بعد البيع، كما تم تطوير بعض المنتجات من حيث الشكل والجودة وفقاً لمتطلبات السوق المصري، وأوضح أنه يحرص على متابعة القائمين على خدمة ما بعد البيع والكول سنتر والذي يعمل على مدار اليوم عن طريق الخط الساخن 19827 لضمان جودة الخدمة والصيانة المقدمة للعميل في وقت مناسب وفور تلقي الشكوى.

ويقدم معرض رمسيس العديد من المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي تشمل أجهزة كهربائية )التكييفات 1.5 /2.25 /3 حصان، الغسالات علوية التحميل، الثلاجات “14/16 ” قدم، الديب فريزر “7” درج ، البوتاجازات ، السخانات ، المراوح الصندوقية ومراوح السقف، شاشات التليفزيونLED “32/49 بوصة”، ألواح الطاقة الشمسية، اللمبات الموفرة ولمبات الليد) وأجهزة منزلية من (أوانى الطهى وأدوات المائدة الاستانليس ستيل والألومنيوم، و ورق الفويل الاستانليس ستيل) إلى جانب (طفايات الحريق وبطاريات السيارات).