العصار يفتتح معرض التحرير للمنتجات المدنية بعد التطوير

هاجر عمران: افتتح الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، معرض الإنتاج الحربي بميدان التحرير بالقاهرة بعد تطويره خارجيا وداخليا ضمن خطة تطوير عدد ٢٢ منفذ بيع للمنتجات المدنية للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية. وأكد العصار فى بيان اليوم الإثنين، أن تطوير المعرض يعد استكمال

هاجر عمران:

افتتح الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، معرض الإنتاج الحربي بميدان التحرير بالقاهرة بعد تطويره خارجيا وداخليا ضمن خطة تطوير عدد ٢٢ منفذ بيع للمنتجات المدنية للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية.



وأكد العصار فى بيان اليوم الإثنين، أن تطوير المعرض يعد استكمالا لخطة التطوير الشاملة لمنافذ البيع لدى الوزارة خلال العام الحالي، من حيث تطوير مستوى الخدمة، إضافة إلى تحسين الشكل الجاذب للجمهور وتعيين عارضين شباب متخصصين في التعامل مع الجمهور وتطوير خدمة ما بعد البيع.

وأكد أن هذا المعرض هو ثالث المعارض التى يتم افتتاحها بعد معرضى روكسي وحلوان اللذين تم افتتاحهما خلال الأشهر الماضية، مضيفا أنه يتم حاليا الإعداد والتجهيز لافتتاح معرض الإسكندرية خلال الفترة القادمة.

وأوضح العصار أن الوزارة قامت بتطوير بعض المنتجات المدنية لديها من حيث الجودة والشكل وفقا لمتطلبات السوق المصرية، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف حاليا الوصول لإنتاج منتج محلي مصرى بنسبة 100% من خلال تقليل الاستيراد والاعتماد على المواد الخام المصرية في التصنيع.



وأضاف أنه بمناسبة الافتتاح يقدم المعرض تخفيضات على جميع معروضاته حتى نهاية الشهر الجارى، وذلك لجذب وتشجيع المواطن المصرى لتعزيز ثقته في الصناعة المصرية، مؤكدا أنه يحرص على متابعة القائمين على خدمة ما بعد البيع والكول سنتر والتى تعمل على مدار اليوم عن طريق الخط الساخن ١٩٨٢٧ لضمان جودة الصيانة والخدمة المقدمة للعميل وفى الوقت المناسب.



وأكد البيان أن معرض التحرير يشتمل على عديد من المنتجات منها أجهزة كهربائية من (التكييفات١.٥/ ٢.٢٥ /٣ حصان، الغسالات علوية التحميل، الثلاجات ١٦/١٤ قدم، الديب فريزر ٧ درج، البوتاجازات، السخانات، المراوح الصندوقية والسقف، شاشات التليفزيون LED ٣٢/٤٩ بوصة، ألواح الطاقة الشمسية، اللمبات الموفرة ) وأدوات منزلية من ( أوانى الطهى والمائدة الأستانليس ستيل والألومنيوم ، ورق الفويل الأستانليس ستيل) من إنتاج شركات الإنتاج الحربي المختلفة.