العصار يفتتح معرض الإنتاج الحربي بنقابة الصحفيين

هاجر عمرانافتتح الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، معرض سلع ومنتجات شركات الوزارة الذى بدأ اليوم ويستمر حتى 25 مايو الحالى.ووفقا لبيان عن الوزارة منذ قليل يضم المعرض منتجات جميع الشركات التابعة للهيئة من (ثلاجات – بوتاجازات – مراوح &

هاجر عمران

افتتح الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، معرض سلع ومنتجات شركات الوزارة الذى بدأ اليوم ويستمر حتى 25 مايو الحالى.

ووفقا لبيان عن الوزارة منذ قليل يضم المعرض منتجات جميع الشركات التابعة للهيئة من (ثلاجات – بوتاجازات – مراوح – تليفزيونات -غسالات عادية وأتوماتيك – أدوات مائدة ومطبخ ألومنيوم واستانلس ستيل- أجهزة حاسب آلي– سخانات – أجهزة تكييف).

وقال العصار فى البيان إن هذا المعرض يعد ضمن خطة الوزارة للمشاركة فى كافة المعارض تشجيعا ودعما للصناعة الوطنية، مضيفا أن مشاركة الوزارة فى معرض نقابة الصحفيين يعد دعما للصحفيين والإعلاميين من خلال تقديم منتجات الأسرة والأجهزة الكهربائية بأسعار مخفضة.

وأضاف أن المشاركة فى هذا المعرض تأتى تأكيدا على اعتزازه بدور الصحفيين الكبير خاصة فى ظل التحديات التى تواجهها البلد.

وأكد أن دور الوزارة فى الأساس هو تلبية احتياجات القوات المسلحة واستغلال فائض الطاقة الإنتاجية لصناعة منتجات تغطى احتياجات السوق المحلية، بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم الصناعة الوطنية.

وأشار العصار إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تتعاون مع كل المؤسسات الصناعية الوطنية من هيئات وقطاعات خاصة وحكومية من أجل خدمة الوطن، وإقامة مشروعات اقتصادية وقومية كبرى.

ومن جانبه، أكد عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين أن وزارة الإنتاج الحربي لها خصوصية شديدة واحترام من قبل المصريين باعتبارها قلعة صناعية وطنية تسعى لدعم الاقتصاد، وتطوير نموه، وأشاد بدور الوزارة فى تطوير المنتج المحلى وفى جودة المنتجات والأجهزة المقدمة بالمعرض.

وأشار سلامة إلى أن مجالات تعاون وزارة الإنتاج الحربي مع نقابة الصحفيين لن تقتصر فقط على المعارض بل سيكون لها أشكال متعددة فى كافة المجالات من أجهزة الكمبيوتر واللاب توب وغيرها من المنتجات.