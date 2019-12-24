العصار يفتتح فعاليات المؤتمر الدولى الـ46 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا

افتتح الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، قيل قليل، فعاليات المؤتمر الدولى الـ46 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، الذى تنظمه وزارة الإنتاج الحربى، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

يقام المؤتمر خلال الفترة من 24- 26 ديسمبر تحت عنوان “التنمية المستدامة فى مصر والتطورات الابتكارية للغد”، بالتعاون لأول مرة مع الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة “التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وشارك فى المؤتمر 20 عالمًا من رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من رؤساء الجامعات والمتخصصين فى البحث العلمى.