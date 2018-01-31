العصار يدعو الشركات الصينية للمشاركة فى إيديكس ٢٠١٨

المال- خاص استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السفير الصينى بالقاهرة، سونج ايقيوه، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة .وخلال اللقاء، أكد العصار، على العلاقات المتميزة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصينية فى المجالات المختلفة،وأشار العصار إلى ترحيب مصر بمشاركة ا

المال- خاص

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي السفير الصينى بالقاهرة، سونج ايقيوه، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة .

وخلال اللقاء، أكد العصار، على العلاقات المتميزة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصينية فى المجالات المختلفة،

وأشار العصار إلى ترحيب مصر بمشاركة الشركات الصينية العاملة فى مجال التسليح ضمن فعاليات معرض السلاح الأول بمصر “إيديكس ٢٠١٨” والمقرر إقامته خلال الفترة من ٣-٥ ديسمبر ٢٠١٨.

وناقش اللقاء التعاون مع الشركات الصينية فى مجال مجال التصنيع المشترك للعربات الكهربائية وإنشاء مجمع لصناعة الأجهزة المنزلية وإنشاء مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الرمال ، وكذا الإعداد والتجهيز لزيارة الوزير ووفد مرافق غداً للصين لزيارة الشركات الصينية العالمية .

ومن جانبه أكد السفير الصينى على حرص الصين على التعاون مع مصر فى جميع المجالات.

وأشار السفير إلى أن بلاده استطاعت تحقيق نمو اقتصادى ملحوظ خلال الفترة الماضية وأن الهيكل الاقتصادى يشهد تحسنا فى ظل التزام الصين بإستراتيجية الانفتاح التى تقوم على المنفعة المتبادلة

وأضاف أنه سعيد بالتعاون والثقة المتبادلة بين الشركات الصينية وشركات الإنتاج الحربي الأمر الذى يشجع الشركات الصينية على الدخول فى شراكات جديدة مع الإنتاج الحربي .