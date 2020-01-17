العصار يتفقد معرض الكويت الدولي للطيران 2020 

التقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى بكل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتى الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، ورئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد خالد الخضر، لبحث سبل تعميق التعاون المشترك بين الجانبين.…

التقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى بكل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتى الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح، ورئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد خالد الخضر، لبحث سبل تعميق التعاون المشترك بين الجانبين.



جاء ذلك خلال على هامش زيارته الحالية للكويت للمشاركة فى معرض الكويت الدولي للطيران 2020 والمقام خلال الفترة من 15 حتى 18 يناير الحالي تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.



ونقل ” العصار ” تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى للشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت وكذا تحيات الفريق أول محمد أحمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتى.

وأعرب “العصار” فى بيان اليوم، عن سعادته بهذه الزيارة التى تأتى تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية وركيزة لتطوير العلاقات المستقبلية بين البلدين الشقيقين.



واستعرض الوزير الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بالشركات والقطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مختلف مجالات التصنيع العسكري والمدني، إلى جانب استعراض أهم المنتجات العسكرية التي تقوم شركاتها بتصنيعها.

وقدم عرضاً تقديمياً عن العربات المدرعة ST-100 و ST-500 من إنتاج مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي).

وأشاد العصار بالتنظيم الجيد للمعرض الذى يعد ملتقى للشركات العالمية، معرباً عن تطلعه لمشاركة دولة الكويت بمعرض الأمن والدفاع “إيديكس 2020” والمخطط إقامته خلال شهر ديسمبر المقبل فى مصر.



ومن جانبه عرض الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح وزير الدفاع الكويتى إمكانية التعاون في مجالات تصنيع بعض المعدات الدفاعية وأثني علي الإمكانيات المصرية في مجال الصناعات الدفاعية .



ولفت إلى الدور الوطني الذي تقوم به مصر لمواجهة الإرهاب في المنطقة، مثمنًا ما تم بذله من جهود خلال السنوات الخمس الماضية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية لمصر.

يشار إلى أن هذا المعرض تنظمه الكويت للمرة الثانية ويُعقد خلال الفترة من 15 حتى 18 يناير الحالي، بمشاركة أكثر من 37 دولة وأكثر من 300 شركة، وشهد المعرض إقامة عرض أرضي للطائرات وقد شاركت ٥ دول بعرض جوي.

وتفقد “العصار” والوفد المرافق له أجنحة معرض الكويت الدولي للطيران 2020 ، وأشار إلى إن هذه الزيارة تأتى من منطلق الحرص على المشاركة فى المعارض الدولية التى تمثل فرص مهمة لتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية مع الشركات العالمية وفتح مجالات جديدة للتعاون.



ودعا عدد من الشركات المشاركة بالمعرض للمشاركة فى معرض الأمن والدفاع “إيديكس 2020”.