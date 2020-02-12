«العصار» يبحث مع وفد بولندى سبل التعاون المشترك لزيادة استثماراتهم بالسوق

أكد العصار قوة العلاقات التاريخية بين مصر وبولندا

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى وفدًا من كبرى الشركات البولندية العاملة في مجالات الإنتاج المختلفة، وبحضور ممثلي هيئة الاستثمار المصرية، بهدف تنشيط علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى والصناعي بين البلدين، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

أكد العصار فى بيان له اليوم، قوة العلاقات التاريخية بين مصر وبولندا التى شهدت تقدماً ملموساً خلال الفترة الأخيرة فى كل المجالات.

وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات البولندية فى العديد من المجالات لطرح نموذج يُحتذى به، وتحقيق شراكة تعود بالنفع على كلا الجانبين.

واستعرض العصار، الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وتأكيد دور الوزارة الأساسي لتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وأكد “العصار” ترحيب مصر بالاستثمارات الأجنبية التي تسهم في إحداث التنمية الشاملة المنشودة لرفع معدلات التشغيل ودعم الاستقرار وزيادة معدلات النمو والتصدير.

وأشار إلى استعداد وزارة الإنتاج الحربي لتقديم كل أشكال المساندة الممكنة للشركات البولندية لزيادة حجم استثماراتها في مصر.

واستعرض الموضوعات التى يمكن التعاون بين الطرفين في تنفيذها من خلال التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا والخبرات، وكذا إيفاد مهندسين وفنيين من شركات الإنتاج الحربي للتدريب على أحدث التكنولوجيات البولندية المستخدمة فى التصنيع.

كما ناقش الجانبان أهمية وضع آليات محددة لتعزيز التعاون في مجالات التصنيع والتدريب وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبهم، قام ممثلو الشركات البولندية بعرض تقديمى عن شركاتهم ومنها شركة ” FPS H. CEGIELSKI ” التى تعمل فى مجال تصنيع ورفع كفاءة عربات السكك الحديدية والقاطرات، وشركة “APS ENERGIA ” التى تعمل فى مجال الطاقة وتطبيقاتها، وإقامة محطات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية المتحركة وتصنيع مولدات القدرة والمحولات الكهربائية.

وأكدوا حرص بلدهم على زيادة التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيدون بجهود الدولة المصرية لتوفير المناخ المناسب لجذب الشركات العالمية المهتمة بالسوق المصرية لضخ استثمارات فى مشروعات جديدة.

واضافوا أن اهتمام الجانب البولندى بالتعاون مع “الإنتاج الحربى” يأتى فى إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، إضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، والتي تمثل مقومات يمكن الإستفادة منها فى تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين وتطوير الصناعة المصرية.

وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على قيام الفنيين والمختصين بالشركات البولندية بزيارة مصر مرة أخرى للاطلاع على الإمكانيات المتوافرة بشركات الإنتاج الحربي وتحديد أوجه التعاون المشترك.