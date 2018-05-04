العصار يبحث تعزيز التعاون مع الشركات الكورية

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، يون تشيئول يو سفير جمهورية كوريا الجنوبية بمصر، والوفد المرافق له وذلك بمقر ديوان عام الوزارة .

ورحب ” العصار” بالسفير الكورى واستعرض معه مجالات التعاون المشترك القائمة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الكورية فى مجالات التصنيع المختلفة.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق بين الجانبين لتطوير القدرات التكنولوجية لخطوط إنتاج المعدات الدفاعية، لتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والذخائر، وكذا تطوير خطوط إنتاج المنتجات المدنية فى مجالات تصنيع أجهزة التابلت ومحطات تحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى ، وتم فتح آفاق جديدة للتصنيع المشترك فى مجالات المستلزمات والأجهزة الطبية، عربات المترو والسكة الحديد، تصنيع الصوب الزراعية .

وأوضح أن التعاون مع الجانب الكورى يشمل تنفيذ زيارات متبادلة، فقد حضر وفد مصرى فعاليات معرض “أيديكس 2017” بسول خلال شهر أكتوبر الماضى، وتم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة موضوعات التعاون، كما تم تبادل الزيارات من المختصين بشركات الإنتاج الحربي، والشركات الكورية وتم توقيع عدة بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم بين الجانبين للتصنيع المشترك .

ومن جانبه، أشاد السفير الكورى بالتعاون القائم بين شركات الإنتاج الحربي المصرية والشركات الكورية ، مشيرا إلى أنه قد تم تنفيذ زيارات لبعض رؤساء وممثلى الشركات الكورية لوزارة الإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها، وتم بحث التعاون المشترك فى مجالات تصنيع ( العربات الكهربائية ، الأجهزة الإلكترونية، ….) وأنه يتم العمل حاليا على عقد مزيد من الشراكات بين الشركات الكورية وشركات الإنتاج الحربي فى مجالات التصنيع المشترك للمعدات الدفاعية والأجهزة والمعدات المدنية.