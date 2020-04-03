«العصار» يبحث التعاون مع رئيس اقتصادية القناة لتوريد ألواح الطاقة الشمسية والبوابات الأمنية

وأكد "العصار"، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، أهمها توريد ألواح الطاقة الشمسية، البوابات الأمنية وأجهزة الكشف على الحقائب، وجاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة.



ورحب “العصار” في بداية اللقاء برئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيداً بما تشهده المنطقة الاقتصادية من نجاحات متميزة في تنفيذ مشروعاتها.

كما أشاد العصار فى بيان اليوم، بمساعي الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات بما يعزز الاقتصاد القومي للدولة.

واستعرض الجانبان الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتاحة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وما يتوفر لديها من بنية تحتية، وكذا أهم المنتجات العسكرية والمدنية لوزارة الإنتاج الحربي.

وأكد “العصار”، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.

كما أكد استعداد وزارة الإنتاج الحربى لتوفير كل إمكانياتها التكنولوجية والفنية والبشرية من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التي تخدم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لما لها من عائد اقتصادى كبير للدولة.

كما تم خلال اللقاء بحث سبل فتح آفاق للتعاون فى مجالات متعددة مثل (توريد ألواح الطاقة الشمسية، البوابات الأمنية وأجهزة الكشف على الحقائب.. وغيرها من المجالات)، وذلك في إطار تعزيز البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.