“العصار” يبحث التعاون المشترك مع وزير الصناعات العسكرية البيلاروسي

بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع رومان جولوفشينكو وزير الدولة للصناعات العسكرية البيلاروسي والوفد المرافق له بحضور السفير سيرجى تيرتنتييف سفير بيلاروسيا في مصر، موضوعات التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.



وأشار الوزيران فى بيان صادر عن الإنتاج الحربى اليوم، إلى اهتمام القيادة السياسية بالدولتين علي تعميق التعاون المشترك والتنسيق لإنتاج معدات علة جودة عالية وبأسعار منافسة.



كما روجع الموقف التنفيذي لبنود خارطة الطريق التي تم توقيعها في يوليو من العام الماضي ، والتأكيد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على تطوير ملفات التعاون مع الشركات البيلاروسية في المجالات المختلفة باستغلال الإمكانيات الحديثة المتوفرة بها لتطوير الصناعات العسكرية.

وأكد الوزيران خلال اللقاء على ضرورة المضي قدماً في موضوعات التعاون وتشكيل لجان لبحث كافة البنود بشكل أكثر دقة لدفع عجلة التعاون المشترك وذلك استعداداً للقاء اللجنة المشتركة في مينسك قريباً.

و أشاد “جولوفشينكو” بالتعاون الناجح بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية والذى يدعو إلى فتح المزيد من مجالات التعاون المشترك كون مصر بوابة للنفاذ إلى السوق الإفريقي والعربي.

وأشار إلى ما تتميز به شركات الإنتاج الحربي من وجود تكنولوجيا متطورة وخبرات علمية وفنية تواكب أحدث تكنولوجيات التصنيع في العالم.