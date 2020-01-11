«العصار» يبحث آخر مستجدات إعادة هيكلة مصنع «99 الحربى» مع شركة NI Capital

يأتي هذا الاجتماع في إطار التواصل بين الوزارتين للوقوف على أوجه التعاون المشترك، وبحث نتائج إعادة الهيكلة الخاصة بشركة حلوان للصناعات الهندسية (م99) الحربي

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر وزارة الإنتاج الحربي، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووفد من شركة NI Capital التابعة لوزارة التخطيط، لبحث آخر مستجدات العمل على إعادة هيكلة شركة حلوان للصناعات الهندسية (م99) الحربي- إحدى شركات الإنتاج الحربي.

وبحسب بيان صادر عن الإنتاج الحربى اليوم، يأتي هذا الاجتماع في إطار التواصل بين الوزارتين للوقوف على أوجه التعاون المشترك، وبحث نتائج إعادة الهيكلة الخاصة بشركة حلوان للصناعات الهندسية (م99) الحربي التي تقوم بها شركة NI Capital.

ووفقًا للبيان تشمل إعادة الهيكلة قطاعات الموارد البشرية والمالية والتسويقية وتكنولوجيا المعلومات وخطوط الإنتاج والتخطيط داخل الشركة.

وأضاف البيان، أن إعادة الهيكلة تأتى ضمن خطة الوزارة للتطوير الشامل للشركات والوحدات التابعة وذلك في إطار تطوير العملية الإنتاجية، ورفع مستوى الجودة للعمل بالشركات والارتقاء بمستوى العمالة بما يمكن من تعظيم دورها للمساهمة في المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب دورها الرئيسي في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة.

وذكر البيان، أنه طبقًا لقياس مؤشرات الأداء للشركة خلال الفترة السابقة فإنه بدأت ملامح التطوير في الظهور بالشركة، حدث تقدم نسبي في الأداء وتطور ملحوظ في العملية الإنتاجية والتسويقية ورفع مستوى الكوادر البشرية وتحسين أدائهم الوظيفي.

من جانبه، أشار إيهاب سويلم، ممثل شركة NI Capital، إلى أنه يأمل في أن يكون لمساهمة الشركة دور كبير في تطوير وتحديث شركة حلوان للصناعات الهندسية، لتصبح من أهم الشركات الرائدة في مجالها، عن طريق إعادة هيكلتها بطرق مهنية تضمن تحقيق أعلى معدلات النمو والتطوير في كل نشاطات الشركة.