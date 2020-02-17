العصار : وعدنا الرئيس بتصنيع أول جريدر مصري خلال ثلاثة أشهر

وأوضح أن الوزارة كشفت اليوم أمام الرئيس عن تصنيع أول لودر كامل بتصنيع مصري عدا الموتور.

قال محمد العصار وزير الإنتاج الحربي إن الوزارة وعدت الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتصنيع أول جريدر مصنع في مصانع الإنتاج الحربي خلال ثلاث شهور، موضحا أن الوزارة كشفت اليوم أمام الرئيس عن تصنيع أول لودر كامل بتصنيع مصري عدا الموتور.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أن الرئيس السيسي افتتح اليوم مصنع 300 الحربي لتصنيع الذخيرة مشيرا الى أنه طلب منهم المزيد من التطوير والإنتاج .

وتابع العصار : الرئيس عاوز يطير بالبلد مش يمشي بيها وقام بزيارة المصنع ومكان تجربة الذخيرة

وأكد أن الصناعة العسكرية قديمة في مصر ونعمل على تطويرها حيث أن هدفنا الأهم هو تلبية احتياجات القوات المسلحة.