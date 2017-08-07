العصار وعبدالعزيز يفتتحان فرع البنك الأهلى بمركز شباب الجزيرة

هاجر عمران شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى افتتاح فرع البنك الأهلى الجديد بمركز شباب الجزيرة بالزمالك، حيث قامت شركة بنها للصناعات الإلكترونية التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، بتوريد بواب



هاجر عمران

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى افتتاح فرع البنك الأهلى الجديد بمركز شباب الجزيرة بالزمالك، حيث قامت شركة بنها للصناعات الإلكترونية التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، بتوريد بوابة إلكترونية، للكشف عن المعادن، وجهاز أشعة سينية، للكشف عن الحقائب لفرع البنك .

وأكد “العصار” أن توريد البوابة الإلكترونية لفرع البنك الأهلى، بمركز شباب الجزيرة اليوم، إنما يأتى فى إطار العقد المبرم بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والبنك الأهلي في شهر فبراير الماضي، والذي قامت الشركة بموجبه بتسليم البنك (64) بوابة إلكترونية و (3) أجهزة للكشف عن الحقائب بالأشعة السينية تم تسليمها لإدارة البنك الأهلى المصرى لتوزيعها على فروعه المختلفه.

وقال “العصار”ان إنتاج هذة البوابات الإلكترونية وأجهزة الكشف عن الحقائب بالتعاون مع أحد الشركات الأمريكية هو أول تصنيع محلى لهذه الأجهزة فى مصر ، حيث يصل نسبة المكون المحلى لهذة الأجهزة 33 % فى مرحلته الاولى ونستهدف الوصول الى نسبة 68 % فى القريب العاجل الى ان نصل لتصنيع المنتج بالكامل فى مصر ، مضيفا ان التحديات الأمنية التى تواجهها مصر يتطلب معه زيادة الإنتاج لهذه الأجهزة الأمنية فى الفترة الحالية، مشيرا إلى أن تعاون الطرفين لن يقتصر على البوابات الإلكترونية فقط بل سيتم إمداد جميع فروع البنك الأهلي بكافة المنتجات التي يحتاجها البنك .

وأكد “العصار” أن الوزارة تضع كافة إمكانيات الشركات التابعة لها لخدمة جميع مؤسسات الدولة سواء الحكومية أو الخاصة مما يحقق المصلحة العامة وتيسير وتقديم الخدمة للمواطن المصري بكفاءة وجودة عالية.

ومن جانبه أشاد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والبنك الأهلى الأمر الذى يظهر تكامل مؤسسات الدولة للإعتماد على التصنيع المحلى وتشجيع المنتج المصرى الذى يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى والصناعة المصرية، وأعرب عن فخره بالمستوى الإنشائى للفرع وتجهيزه وتأسيسه بالشكل الذى يليق بمكانة أكبر البنوك المصرية .

وأشار عبد العزيز، إلى أن افتتاح الفرع الجديد للبنك بمركز شباب الجزيرة، يأتى ضمن البروتوكول الذى وقعته وزارة الشباب والرياضة مع البنك الأهلي لفتح فروع من البنك في عدد من المراكز والنوادي الرياضية، مما يؤكد على حرص البنك على دعم الرياضة والرياضيين، واهتمامه بتوفير الخدمات المصرفية وتشجيعهم على التعامل مع البنوك.