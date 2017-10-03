العصار وشوقي يبحثان التعاون فى التدريب الفنى والمهنى

هاجر عمراناستقبل الدكتور محمد سعيد العصار،وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بقطاع التدريب بمدينة السلام، برفقة حبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفنى، وعدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربى، فى إطار التعاون المشترك بين الوزارتين فى مجال التعليم والتدريب



هاجر عمران

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار،وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بقطاع التدريب بمدينة السلام، برفقة حبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفنى، وعدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربى، فى إطار التعاون المشترك بين الوزارتين فى مجال التعليم والتدريب الفنى والتكنولوجى.

أكد الدكتور طارق شوقى، في بيان صحفي صباح اليوم، أهمية التركيز فى الوقت الراهن على مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى وربطه بسوق العمل؛ لتوفير فرص عمل وتأهيل العمالة الفنية وفقًا للمقايس العالمية؛ لتكون قادرة على زيادة الإنتاج والجودة بجانب المساهمة فى عمليات التحديث والتطوير مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لتحقيق الخطط والأفكار الخاصة بإدخال التكنولوجيا فى نظام التعليم الجديد، والتعاون فى مجال التعليم الفنى؛ معربًا عن سعادته بهذه الشراكة.

أكد العصار أن وزارة الإنتاج الحربي بما تمتلكه من إمكانيات فنية وتكنولوجية وخبرات تدريبية في شتى المجالات على استعداد دائم للتكامل مع كافة مؤسسات الدولة من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفنى والتكنولوجى فى مصر .

وأضاف العصار أن وزارته ترحب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للمساهمة فى تحقيق رؤية تطوير التعليم باعتبارها هدف استراتيجى للدولة المصرية وتطلعات خطط التطوير، مؤكدا على ضرورة مساندة ودعم كل مؤسسات الدولة لتطوير التعليم.

واستعرض العصار الدور الذى تقوم به الوزارة فى دعم التعليم العالى والفنى والتدريب المهنى من خلال الكيانات التعليمية والتدريبية المختلفه التابعة للوزارة والمتمثلة فى المجمع التكنولوجى والمعهد الفنى للصناعات المتطورة والأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بمدينة السلام والمدرسة الثانوية الفنية للتعليم المزدوج بحلوان والتى تسهم جميعها في النهوض بالمستوى الفنى والمهنى للشباب ورفع كفاءة المدرسين والمدربين في مجال التدريب الفني والمهني .

وأضاف العصار أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بالتعليم الفنى فى الوقت الحالى ايمانا بدوره فى خلق جيل قادر على العمل والإبتكار و الإنتاج ونظرا لحاجة متطلبات الصناعة من العمالة الماهره والمدربة وربطها بسوق العمل عن طريق التكامل بين العملية التعليمية والتدريبية وإحتياجات السوق.

وقام الوزيران بالمرور على المجمع التكنولوجى الذى يقوم بتخريج الفنيين المتخصصين فى التكنولوجيا الحديثة، والمعهد الفني للصناعات المتطورة، وما يحتوية من معامل وورش فى مجالات الكهرباء، والتبريد والتكييف، والهندسة الميكانيكية، والتشغيل الميكنى “cnc”، واللغة الأنجليزية و التى تكسب الخريجين المعارف النظرية والمهارات العملية في البرامج التدريبية التي يتم التدريب عليها طبقـا للمعاييـر القياسيـة .

وقد أعرب شوقى عن إعجابه الشديد بما رآه من منظومة تعليمية شاملة ومتطورة ومتكاملة ومجهزة بأحدث وسائل التعيلم والتكنولوجيا الحديثة التى تجعلها نموذجًا فعالًا فى مجال البحوث والتدريب ودعم العملية التعليمية .

وأضاف شوقى إنه يستهدف استغلال هذه القطاعات التعليمية والمعامل وورش التدريب المختلفة التى رآها والتابعة لوزارة الإنتاج الحربي للتعاون مع وزارة التربية والتعليم فى النهوض بالعملية التعليمية الفنية من خلال عقد دورات تدريبية للطلبة وتوفير منح دراسية للمتفوقين الى جانب الدورات التدريبيه للمعلمين، وأضاف إن منظومة التعليم الفنى فى مصر تحتاج إلى الرعاية والعناية من خلال مؤسسات داعمة كتلك التى رآها بالإنتاج الحربي وإنه يحرص على بدء التعاون من أجل وضع خطة تكاملية بين الوزارتين لدعم مدارس التعليم الفنى فى مصر .

وعلى هامش اللقاء اطلع وزير التربية والتعليم على الإمكانيات التكنولوجية لتصنيع التابلت المتوفرة بشركة بنها للصناعات الإلكترونية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ، وذلك فى إطار دراسة إمكانية توفيره لطلبة المدارس وتحميل المناهج الدراسية عليه وفقا لرؤية وزير التربية والتعليم لإستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى عملية تطوير العملية التعليمية .

وفى سياق آخر تم خلال اللقاء مناقشة أهمية رفع كفاءة الملاعب فى المدارس؛ وذلك فى إطار اﻻهتمام بالأنشطة وخاصة الأنشطة الرياضية.