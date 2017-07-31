العصار وسحر نصر يتفقدان مشروع المنظقة الاستثمارية غدا

هاجر عمرانيتوجه الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي غداً إلى محافظة كفر الشيخ وفقا لبيان عن وزارة الإنتاج الحربى منذ قليل.وأضاف البيان يصاحب الوزيرين اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ لتفقد المنطقة المقترح استغلالها لإقامة مشروع ض

هاجر عمران

يتوجه الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي غداً إلى محافظة كفر الشيخ وفقا لبيان عن وزارة الإنتاج الحربى منذ قليل.

وأضاف البيان يصاحب الوزيرين اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ لتفقد المنطقة المقترح استغلالها لإقامة مشروع ضخم ومتكامل لتنمية الساحل الشمالي الشرقي لمحافظة كفر الشيخ لتكون منطقة متكاملة استثمارية سياحية سكنية خدمية.

وتابع أنه من المقرر أن تشمل المنطقة مركز للحرف والصناعات اليدوية وإنشاء مدينة أوليمبية، بالإضافة إلى مدينة سكنية متكاملة المرافق والخدمات وطرح وحدات سكنية للشباب وإنشاء سكن اجتماعي، بالإضافة لإنشاء منطقة صناعية متطورة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنطقة معارض مفتوحة للتسويق.

أكد “العصار” أن وزارة الإنتاج الحربي تولي مشروع المنطقة الاستثمارية بالساحل الشمالي الشرقي لكفر الشيخ اهتماما كبيرا لما سيحققه من نقلة حضارية كبيرة بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، وقال “العصار” إن المشروع سيساهم بشكل كبير في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية كبيرة للبلاد.

وأضاف “العصار” أن الوزارة سبق وأن وقعت بروتوكول تعاون مع محافظة كفر الشيخ لبدء تنفيذ خطوات هذا المشروع العملاق، مشيراً أن الوزارة تستغل كافة إمكانيات الشركات التابعة لها للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية بالدولة بما يعود بالنفع على المواطن المصري وينهض بالاقتصاد الوطني.