العصار والشريف يبحثان تطوير 4700 قرية

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي،اليوم الإثنين، الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بمقر ديوان عام الوزارة، بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين.

واستعرض “العصار” خلال اللقاء الإمكانيات التكنولوجية والبشرية بالشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مختلف المجالات، موضحاً كيفية الاستفادة منها لتعزيز سبل التعاون المشترك.

وأعرب الدكتور هشام الشريف، عن تقديره وإعجابه بما شاهده من عرض للخبرات والإمكانيات الهائلة والمتنوعة لشركات الإنتاج الحربي، وطالب بأن يتم تحديد أولويات التعاون بين الطرفين فيما يخص تطوير 4700 قرية مصرية بالمحافظات، حسب طبيعة كل قرية (ساحلية، زراعية، صحراوية… إلخ).

وأكد حرص وزارة التنمية المحلية على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، لما تتميز به من كفاءة ودقة فيما تقوم بتصنيعه من منتجات، وحرصها على تسليم المشروعات في المواعيد المحددة، وأيضاً تشجيعاً للصناعة الوطنية ودعم المكون المحلي لها.

وأضاف أنه يطمح فى أن تصبح هذه القرى منتجة ومصدرة بسواعد أبنائها من الشباب، بالاستعانة بالخبرات والإمكانيات المحلية لكل قرية، وعرض الوزير نموذجا لمجمع صناعي مكون من ٧٠ مصنعا بكوم أوشيم يتم تصدير إنتاجه للخارج بما يقرب من ٢٢٠ مليون جنيه سنوياً.

كما تناول اللقاء اقتراحات بأن تقوم “الإنتاج الحربي” بإنشاء وتجهيز حضانات للأطفال بالقرى طبقا لنماذج محاكية للبيئة، وكذلك مراكز تسويقية متطورة بالإضافة إلي إنشاء صوب زراعية بنماذج مختلفة لإقامة مجمعات زراعية ، وإمكانية المساهمة في إنشاء ورش صغيرة (مثل ورش إصلاح إطارات السيارات، ورش إصلاح و رفع كفاءة آلات وجرارات زراعية، ماكينات توليد القوي الكهربائية ، وورش لصيانة الأجهزة المنزلية ) ، وإنشاء وتجهيز مخابز للخبز البلدي والفينو ، ومجازر للماشية والأغنام، بالإضافة إلى إنشاء منظومة تدوير المخلفات في مختلف المحافظات، نظراً لما تتميز به وزارة الإنتاج الحربي من خبرة سابقة في هذا المجال وبالاستفادة من الخبرات العالمية.

واتفق الوزيران علي الإعداد والتجهيز لتنفيذ ملتقي كبير لعرض مفهوم القرية منتجة ومحافظة مصدرة ، والمشروعات المقترح تنفيذها طبقا للإمكانيات المتاحة بالإنتاج الحربي يُدعى إليه المستثمرون والمعنيون من الجهات المختلفة .