العصار: ننفذ 41 مشروعا بشراكة مع القطاع الخاص

مدحت إسماعيلقال اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، الأحد، إن وزراته تدعم بشدة القطاع الخاص لما له من دور كبير في االاقتصاد المصري يتراوح بين 70-80‎%‎، موضحا أن وزارة الانتاج الحربي لديها منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب.وأضاف خلال كلمته في موتمر صحفي، أن الوزارة تنفذ نحو 41مشرو

مدحت إسماعيل

قال اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، الأحد، إن وزراته تدعم بشدة القطاع الخاص لما له من دور كبير في االاقتصاد المصري يتراوح بين 70-80‎%‎، موضحا أن وزارة الانتاج الحربي لديها منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب.

وأضاف خلال كلمته في موتمر صحفي، أن الوزارة تنفذ نحو 41مشروعا في عدد من القطاعات بشراكة من القطاع الخاص، مشيرا الي اخد سمات الانتاج الحربي هي التعاون والتنسيق مع ذلك القطاع بمختلف شركاته.

جاءات تصريحات العصار خلال كلمته بمناسبة توقيع إتفاقيات تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركات القطاع الخاص المصرية العالمية للنهوض بالتعليم الفني لتفيذ مبادرة صناع مصر تحت شعار إتقدم…إتعلم…إشتغل.

يشارك في المؤتمر بحضور كلا من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية وفضيلة الإمام على جمعة، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

والشركات المقرر ان يوقع معها الاتفاقيات مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية (شركة العربي)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيكس (شركتا الماكو واجيترافو)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية (شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (مجموعة طلعت مصطفى) ومدارس السويدي الفنية (شركة السويدي ).