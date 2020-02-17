العصار : نصنع كل الدبابات والعربات المدرعة والأسلحة والذخيرة للقوات المسلحة (فيديو)

قال محمد العصار وزير الإنتاج الحربي إن هناك دبابة شهيرة يتم تصنيعها بالتعاون مع الولايات المتحدة .

قال محمد العصار وزير الإنتاج الحربي إن الوزارة تقوم بصناعة كل الدبابات والعربات المدرعة والكباري وأجهزة الإتصال اللاسلكية والذخيرة بالكامل التابعة للقوات المسلحة داخل مصانع الوزارة البالغ عددها 20 شركة، موضحا أن الهدف الأول والاخير هو تلبية احتياجات القوات المسلحة.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد أن الوزارة تقوم بتصنيع المسدسات والرشاشات والمدافع والذخيرة بسواعد مصرية لتلبية الاحتياجات بأحدث التكنولوجيا.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام اليوم بافتتاح مصنعا للدبابات مضيفا أن هناك دبابة شهيرة يتم تصنيعها بالتعاون مع الولايات المتحدة .

وتابع العصار : المصنع يدخل فيه ألواح الصلب المدرع وتطلع عربيات مدرعة وعلى أعلى مستوى وحققنا نتائج تضاهي العربيات العالمية وتم تجريبها خارج مصر والأولوية لدينا هي الإنتاج للقوات المسلحة والفائض يصدر للخارج.