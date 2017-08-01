العصار : الانتهاء من قاعدة البطاقات التموينية منتصف الشهر

أحمد عاشور قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن الوزارة ستنتهي من إعداد قاعدة بيانات كاملة عن البطاقات التموينية محدثة، منتصف الشهر الحالي، بعد الانتهاء من المهلة التي حددها مجلس الوزراء للمواطنين لتقديم بياناتهم الحديثة.جاء ذلك على هامش الجولة التي يقوم بها الوزير في حضو

أحمد عاشور

قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن الوزارة ستنتهي من إعداد قاعدة بيانات كاملة عن البطاقات التموينية محدثة، منتصف الشهر الحالي، بعد الانتهاء من المهلة التي حددها مجلس الوزراء للمواطنين لتقديم بياناتهم الحديثة.





جاء ذلك على هامش الجولة التي يقوم بها الوزير في حضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم؛ لتفقّد عدد من المشروعات التنموية والمنطقة الاستثمارية.

وأضاف العصار أن قاعدة البيانات ليس لها علاقة بتحديد المستحقين من عدمه، حيث إن تلك المهمة مسئولية لجنة حكومية أخرى تم تشكيلها.