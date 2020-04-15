“العشرين” تعلق فوائد ديون الدول الفقيرة.. وتضخ 7 تريليونات دولار

اعتبارا من 1 مايو حتى نهاية العام الجاري

قررت مجموعة العشرين تعليق فوائد ديونها لدى الدول الأشد فقرا، كما قررت ضخ 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي.

وبحسب “سكاي نيوز” سيتم تعليق خدمة الدين اعتبارا من 1 مايو حتى نهاية العام الجاري.

وقال ممثلو مجموعة العشرين “توافقنا على مقاربة منسقة مع جدول زمني مشترك وافق عليه ايضا نادي باريس وجميع المانحين الرسميين الثنائيين”.

وحض البيان الجهات المانحة الخاصة على المشاركة بدورها في المبادرة.

وأيدت مجموعة السبع أمس الثلاثاء خطوة مماثلة لمساعدة الدول الأكثر فقرا على مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لتفشي وباء كوفيد-19، ولكن شرط الحصول على موافقة مجموعة العشرين.

وقال محمد الجدعان وزير المالية السعودي في مؤتمر صحفي عبر الفيديو “نحن عازمون على عدم توفير أي جهد لحماية الأرواح”.

وأضاف: “دول مجموعة العشرين ضخت أكثر من 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، لحماية الوظائف والشركات والاقتصادات”.

وشدد على انه في هذه المرحلة غير المسبوقة، لا بد من تقديم أكبر دعم ممكن للاقتصاد العالمي والتأكد من صمود النظام المالي.

وأضاف “علينا مواصلة جهودنا وتعزيزها”.

وأنفقت الحكومات حتى الآن آلاف مليارات الدولارات لاحتواء تأثير الفيروس الذي يشل قطاعات برمتها في الاقتصاد العالمي.