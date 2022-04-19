كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن مجموعة «العشرى ستيل» استحوذت على كامل أسهم شركة العربية للصلب المخصوص (أركو ستيل) التابعة للبنك الأهلى المصري، بتقييم إجمالى تخطى مليارى جنيه.

و«العربية للصلب المخصوص» (أركو ستيل) مملوكة بنسبة %80 للبنك الأهلى المصري، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين عدة جهات مصرية وعربية، منها بنك الاستثمار القومى وبنك التنمية الصناعية، ومصر للتأمين، والقابضة للصناعات المعدنية، والمصرية لإعادة التأمين، والهيئة العامة للبترول، وهيئة قناة السويس، والشركة العربية للاستثمار، بإجمالى رأسمال مدفوع 3 مليارات جنيه تقريبًا.

مصادر: الصفقة تمت على عدة شرائح آخرها الأحد بنحو 140 مليون جنيه

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الصفقة تم تنفيذها على عدة شرائح خلال الشهور الـثلاثة الماضية، موضحة أن آخر شريحة تمت بسوق صفقات خارج المقصورة يوم الأحد الماضى، بقيمة 140 مليون جنيه، على 11.3 مليون سهم.

وكشفت «المال» فى أبريل 2019، أن الجمعية العمومية للشركة العربية للصلب المخصوص – أركوستيل، أقرت استحواذ البنك الأهلى المصرى على %51 من أسهمها، مقابل إغلاق المديونية التاريخية التى تقترب من 4 مليارات جنيه، إضافة لضخ 600 مليون جنيه فى رأس المال المدفوع ليصل إلى 3 مليارات.

يشار إلى أن «أركو ستيل» وقعت اتفاق تسوية مع البنك الحكومى بقيمة 1.8 مليار جنيه عام 2014، وسددت بموجبه 550 مليونًا، إلا أنها توقفت بسبب تضخم المديونية بعد تحرير سعر الصرف، ووصولها لمستوى 4 مليارات جنيه.

وأوضحت المصادر أن استحواذ مجموعة «العشرى ستيل» على «أركو ستيل» جاء فى إطار خطتها التوسعية التى تستهدف عبرها الاستحواذ على حصة %22 من سوق الصلب محليًا، موضحة أنها تمتلك 3 مصانع فى القليوبية والعاشر من رمضان و6 أكتوبر، مشيرة إلى أن شركة «الأهلى فاروس» لتداول الأوراق المالية تولت مهمة سمسار الصفقة.

وتأسست أركو ستيل عام 1992 كشركة مساهمة مصرية بموجب القانون 230/1989، ووفقًا لموقع الشركة الإلكترونى يبلغ إجمالى استثماراتها حوالى 278 مليون دولار، ولكل الطاقة الإنتاجية السنوية الحالية 140 ألف طن من الحديد عالى الجودة لتغطية متطلبات السوق المحلية وللتصدير إلى كل من الدول العربية والأوروبية.

بينما تأسست شركة «العشرى ستيل» عام 1983 باستثمارات مصرية كاملة، وتبلغ طاقتها الإنتاجية المتاحة نحو 2 مليون طن.