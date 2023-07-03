العشرة الكُبار بالسمسرة يُهيمنون على 98.4% من تنفيذات الأجانب في البورصة المصرية خلال 6 أشهر

هيمنت الـ10 شركات الكُبار بنشاط السمسرة على نحو 98.4% من تنفيذات المتعاملين الأجانب في البورصة المصرية في فترة الـ6 شهور الأولى من العام الجاري 2023.

وجاءت شركة “إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية” في الصدارة بحصة سوقية بلغت 41.7% بقيمة تداول بلغت 23.4 مليار جنيه، تلاها “الأهلي فاروس” بحصة سوقية 15.9% وقيمة تداول 8.9 مليار جنيه.

وفي المركز الثالث حلت شركة “أرقام لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 13.4% وقيمة تداول 7.5 مليار جنيه، وفي المرتبة الرابعة جاءت شركة “التجاري الدولي للسمسرة” بحصة سوقية 8.9% وقيمة تداول 4.9 مليار جنيه.

فيما كان الترتيب الخامس من نصيب شركة “إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات” بحصة سوقية 6.8% وقيمة تداول 3.8 مليارات جنيه، وفي المركز السادس جاءت شركة “بلتون لتداول الأوراق المالية” بنسبة 5.6% وتداولات 3.1 مليار جنيه.

وفي المرتبة السابعة جاءت شركة “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” بحصة سوقية 3.7% وقيمة تداول 2 مليار جنيه، ثم “الرواد لتداول الأوراق المالية” عقب الاستحواذ على نحو 1% وقيمة تداول 559.6 مليون جنيه.

وفي المركز التاسع حلت شركة “برايم لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 0.9% وقيمة تداول 530.1 مليون جنيه، وأخيرًا “مباشر لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 0.5% وقيمة تداول 293.4 مليون جنيه.

وتجدر الإشارة إلي أن مبيعات المتعاملين الأجانب في البورصة المصرية سجلت حوالي 8.1 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات شهر يونيو الماضي، عقب ما هيمنوا على نحو 7.5% من إجمالي التعاملات بتلك الفترة.

ووفقًا لبيانات مركحز معلومات البورصة المصرية، فقد مثلت تعاملات المصريين حوالي 84.4% من إجمالي قيمة التداول على الأسهم المقيدة منذ بداية العام وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبنحو 7.5% للأجانب و 8.1% للعرب.

وعلى جانب آخر فقد بلغ صافي شراء العرب حوالي 1.9 مليار جنيه في الفترة منذ بداية العام، على الأسهم المقيدة وذلك بعد استبعاد الصفقات.