العشرة الكُبار بالسمسرة يُهيمنون على 70% من تداولات البورصة المصرية منذ بداية العام

هيمن العشرة الكبار من شركات السمسرة على 70% من تداولات البورصة المصرية المحققة في الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات شهر اغسطس .

ووفقًا لرصد “المال” من البيانات التي أتاحتها إدارة البورصة المصرية، فقد تقاسم حوالي 118 شركة سمسرة أخرون نسبة الـ30% المتبقية من قيم التداولات .

وعلى صعيد ترتيب العشرة الكبار، فقد حلت “المجموعة المالية للسمسرة في الصدارة بحصة سوقية 16.4% وقيمة تداول 78.6 مليار جنيه بعدد 6.1 مليار ورقة مالية .

فيما جاءت “التجاري الدولي” وصيفًا محتلة المركز الثاني بحصة سوقية 15.8% بقيمة تداول 75.9 مليار جنيه، لصالح 9.6 مليار ورقة مالية .

وفي المركز الثالث حصلت شركة “الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية”، بحصة سوقية 13.5% بقيمة تداول 65 مليار جنيه، بعدد 5.7 مليار ورقة مالية .

ورابعًا جاءت شركة “هيرمس للوساطة في الأوراق المالية” بحصة سوقية 6.6% وقيمة تداول 31.5 مليار جنيه، على 9.9 مليار ورقة مالية .

وهيمنت ” أرقام لتداول الأوراق المالية” على المركز الخامس بحصة سوقية 3.9% وقيمة تداول 18.7 مليار جنيه، بعدد 1.6 مليار مالية، تلاها شركة “بلتون لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 3.3% وقيمة تداول 16 مليار جنيه وعدد 3.6 مليار ورقة مالية .

وفي المرتبة السابعة حلت شركة “مباشر لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 2.7% وقيمة تداول 12.9 مليار جنيه، بعدد 8.2 مليار ورقة مالية، تلاها شركة “كايرو كابيتال” بحصة سوقية 2.6% وقيمة تداول 12.3 مليار جنيه على 3.1 مليار ورقة مالية .

وفي المركز التاسع حلت شركة “نعيم للوساطة في الأوراق المالية” بحصة سوقية 2.4% وقيمة تداول 11.5 مليار جنيه لصالح 3.9 مليار ورقة مالية.

وأخيرًا وفي المركز العاشر جاءت شركة “بايونيرز لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 2.3% وقيمة تداول 11 مليار جنيه على 6.7 مليار ورقة مالية .