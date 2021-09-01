العشرة الكُبار بالسمسرة يهيمنون على 59% من تداولات البورصة المصرية منذ بداية 2021

هيمنت العشرة شركات الكُبار بشركات السمسرة على 59% من تداولات البورصة المصرية منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية تعاملات شهر اغسطس الماضي .

وكعادتها حلت “المجموعة المالية” في الصدارة بحصة سوقية 12.1% وبقيمة تداول سجلت 72.6 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 414.7 ألف عملية، فيما جاءت “التجاري الدولي” وصيفًا بحصة سوقية 9.4% وبقيمة تداولات 56.1 مليار جنيه، بتنفيذ 621.9 ألف عملية .

فيما جاءت “هيرمس” في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 7.7% وبقيمة تداول 46.3 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 1.1 مليون عملية، ورابعًا حلت شركة “الأهلي فاروس” بحصة سوقية 6.9% وبقيمة تداول 40.9 مليار جنيه وعدد 255.7 ألف عملية .

وعلى جانب أخر اقتنصت “بلتون” المركز الخامس بحصة سوقية 6.5% وبقيمة تداول 38.7 مليار جنيه، وبعدد عمليات 469.2 ألف عملية، تلاها شركة “مباشر” بحصة سوقية 4.4% وبقيمة تداول 26 مليار جنيه، من خلال تنفيذ مليون عملية .

وسابعًا جاءت شركة “بايونيرز” بحصة سوقية 4.2% وبقيمة تداول 25 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 923 ألف عملية، ثم “عربية أون لاين” في المرتبة الثامنة بحصة سوقية 3.1% وبقيمة تداول 18.7 مليار جنيه زعدد 771 ألف عملية .

وعلى جانب أخر جاءت شركة “تايكون” في المركز التاسع بحصة سوقية 2.3% وبقيمة تداول 13.6 مليار جنيه وعدد 581.9 ألف عملية، وأخيرًا وفي المركز العاشر اقتنصتهُ شركة “أرقام” بحصة سوقية 2.2% وبقيمة تداول 13.4 مليار جنيه من خلال تنفيذ 359 ألف عملية .