العشرة الكبار فى «السمسرة» تهيمن على 98% من تنفيذات الأجانب بالبورصة خلال 4 شهور

هيمن العشرة الكبار بشركات السمسرة على حوالي 98.4% من تنفيذات المتعاملين الأجانب في البورصة المصرية منذ بداية العام بقيادة “إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية” بحصة سوقية 44.4% وتداولات 14.4 مليار جنيه.

وفي المركز الثاني حلت شركة “الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 15.2% وقيمة تداول سجلت 5.6 مليار جنيه، ثم جاءت شركة “أرقام لتداول الأوراق المالية” في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 11.5% وتداولات 4.2 مليار جنيه .

فيما اقتنصت شركة “التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية” المركز الرابع بحصة سوقية 10.2% وقيمة تداول 3.7%، تلتها شركة “بلتون لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 5.4% وقيمة تداول 2 مليار جنيه.

وضمن قائمة الرصد جاءت شركة “اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات” بحصة سوقية 5.2% وتداولات 1.9 مليار جنيه، تلتها ” هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” بحصة سوقية 3% وتداولات 1.1 مليار جنيه.

وكان المركز الثامن من نصيب شركة “الرواد لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 1.5% وقيمة تداول 559.6 مليون جنيه، تلتها “برايم لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 1.4% وتداولات 530 مليون جنيه.

وأخيرًا جاءت شركة “مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات” في نهاية قائمة العشرة الكبار بحصة سوقية 0.06% وتداولات 207.3 مليون جنيه.

تجدر الإشارة إلي أن تعاملات المستثمرين الأجانب اتجهت إلى البيع في البورصة المصرية منذ بداية العام الحالي لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات الكبيرة.

وكشف تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة عن تعاملات الأسبوع الماضي والأخير في شهر أبريل، أن العرب فضلوا الشراء بصافي قدرة 1.7 مليار جنيه، بينما لم تشر الأرقام إلى تعاملات المصريين الذين استحوذوا على 82.8% من التداولات.

