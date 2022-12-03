العشرة الأوائل فى ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية نوفمبر الماضي (تفاصيل)

تصدرت شركة “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية عن شهر نوفمبر الماضي بحصة سوقية 10.3% وقيمة تداول 8.1 مليار جنيه.

وتنشر “المال” ترتيب الـ10 الأوائل بشركات السمسرة في البورصة المصرية خلال الشهر الماضي، ووفقًا للبيانات فقد جاءت شركة “التجاري الدولي” وصيفًا لتحتل الترتيب الثاني بحصة سوقية 10.1% وتداولات 7.9 مليار جنيه.

وقد جاءت شركة “المجموعة المالية للسمسرة” في المركز الثالث بحصة سوقية 9.6% وقيمة تداول بلغت 7.5 مليار جنيه، تلاها “أرقام” بحصة سوقية 4.6% وقيمة تداول 3.5 مليار جنيه.

فيما احتلت شركة “بايونيرز لتداول الأوراق المالية” المركز الخامس بحصة سوقية 4.1% وقيمة تداول 3.2 مليار جنيه، ثم “مباشر انترناشيونال” بنسبة 3.9% وقيمة 3 مليارات جنيه.

وفي المركز السابع جاءت “كايرو كابيتال سيكيورتيز” بحصة سوقية 3.5% وقيمة تداول 2.7%، ثم “الأهلي فاروس” بنحو 3.2% وقيمة تداول 2.48 مليار جنيه.

وهيمنت على المرتبة الثامنة شركة “عربية أون لاين” بحصة سوقية 3.1% وتداولات 2.46 مليار جنيه، ثم “أسطول لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية مماثلة وتداولات 2.43 مليار جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، كانت قد تصدرت ترتيب شركات السمسرة في البورصة من حيث قيم التداول المنفذة وذلك خلال فترة الـ 11 شهرا الأولى من 2022، وبحصة سوقية 14.5%.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصلت “المال” نسخة منه، أن شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية جاءت في المرتبة الثانية بحصة 13.6%، ثم الأهلي فاروس بنسبة 10.4%.