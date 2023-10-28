العشر الأوائل بشركات السمسرة تستحوذ على أكثر من ثلثي التداولات الأسبوع الماضي

هيمنت العشر كيانات الأولى في ترتيب شركات السمسرة على ما يقارب الـ 70% من الحصة السوقية خلال تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، إذ تمكنت مُجمعة من السيطرة على ما يصل إلى 69.7% منها، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي تداولات السوق.

وتمكنت “هيرميس” للوساطة في الأوراق المالية من اقتناص صدارة ترتيب شركات السمسرة في تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، لتتجاوز قيم تداولاتها الـ 5 مليارات جنيه، محققة حصة سوقية بلغت 14.9%، بقيمة تداول 5.02 مليار جنيه، ونفّذت حوالى 83.63 ألف عملية لصالح 1.02 مليار ورقة مالية.

التجاري الدولي ومباشر بالمركزين الثاني والثالث خلال تعاملات البورصة الأسبوع الماضي

وجاءت “التجاري الدولي” للسمسرة في الأوراق المالية وصيفًا فى المركز الثانى، بحصة سوقية 8.6%، وبقيمة تداول بلغت 2.88 مليار جنيه، ونفّذت حوالى 49.88 ألف عملية على 376.11 مليون ورقة مالية.

في حين احتلت “مباشر” لتداول الأوراق المالية والسندات المركز الثالث، بحصة سوقية 8.4%، وقيمة تداول 2.84 مليار جنيه، ونفذت 84.9 ألف عملية على 628.09 مليون ورقة مالية.

وهيمنت شركة “ثاندر” لتداول الأوراق المالية على المرتبة الرابعة، مسيطرة على حصة سوقية 7.9%، بتداولات بلغت 2.68 مليار جنيه، ونفذت 291.89 ألف عملية على 714.78 مليون ورقة مالية.

وتمكنت “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية من الوصول للمركز الخامس خلال تعاملات البورصة الأسبوع الماضي، مسجلة تداولات بقيمة 1.88 مليار جنيه، بحصة سوقية 5.6%، كما نفذت 51.64 ألف عملية على 466.96 مليون ورقة مالية.

عربية أون لاين بالمركز السادس بترتيب السمسرة خلال تعاملات البورصة الأسبوع الماضي

كما جاءت شركة “عربية أون لاين” للوساطة في الأوراق المالية فى الترتيب السادس، وسجلت تداولات بقيمة 1.77 مليار جنيه، بحصة سوقية 5.3%، من خلال تنفيذ 54.35 ألف عملية على 582.45 مليون ورقة مالية.

وحلت “بلتون” لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، وحققت تداولات بقيمة 1.76 مليار جنيه بحصة سوقية 5.2%، من خلال تنفيذ 23.12 ألف عملية على 181.43 مليون ورقة مالية.

واحتلت “أسطول” لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات الترتيب الثامن خلال تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، وهيمنت الشركة على تداولات بواقع 1.67 مليار جنيه، بحصة سوقية 4.9%، وبعدد عمليات بلغ 52.57 ألف عملية منفَّذة على 472.42 مليون ورقة مالية.

في المقابل، حصلت “إي أف جي هيرميس” الدولية للسمسرة في الأوراق المالية على المركز التاسع، وحصدت حصة سوقية 4.5% بقيمة تداول 1.52 مليار جنيه، ونفذت عدد عمليات 21.79 ألف جنيه على 117.93 مليون ورقة مالية.

وجاءت شركة “الأهلي فاروس” لتداول الأوراق المالية بالمركز الأخير، من العشرة الأوائل بترتيب شركات السمسرة في تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، وحققت تداولات بقيمة 1.49 مليار ورقة مالية، بحصة سوقية 4.4% وعدد عمليات 24.52 ألف عملية على 188.51 مليون ورقة مالية.