العسيلى وآسر ياسين أهم ضيوف توك شو الليلة



شمس الكويتية فى ” أنا وأنا ” على “ON E”

تستضيف الإعلامية سمر يسرى فى الحلقة الجديدة من برنامجها “أنا وأنا” الفنانة الكويتية شمس على قناة “ON E”، فى التاسعة والنصف مساء.

واستضافت سمر يسرى علي مدار حلقات الموسم الثانى العديد من النجوم أبرزهم محمد ممدوح وحسين فهمى وسمية الخشاب ونادية الجندى، وريهام سعيد وأحمد الفيشاوى ومحمد حفظى ورانيا يوسف وتامر حبيب وأحمد فهمى.

آسر ياسين ضيف “واحد من الناس” على الحياة

فى حلقة خاصة من برنامج “واحد من الناس” على قناة الحياة في الحادية عشرة مساء، يستضيف الإعلامي عمرو الليثى، الفنان آسر ياسين والذي يكشف أسرارًا خاصة عن مسيرته الفنية وأحداث أعماله السينمائية والتليفزيونية.

و يقوم الليثى وآسر ياسين بزيارة إلى مستشفى أبو الريش للأطفال، واللقاء بهم وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم وسط حفاوة من المسئولين وفرحـة الأهالي والأطفال، ويقوم “آسـر” بدور المذيع ويُجرى لقاءات مع الأطفال ويستمع إليهم ويهديهم مجموعة من الهدايا.

ويتحدث “آسر” عن بدايته الفنية منذ تخرجه في الجامعة الأمريكية بالقاهرة – كلية هندسة – قسم ميكانيكا، وأول بطولة له كانت مع الفنانة سهير البابلي من خلال مسلسل “قلب حبيبة”، وفي العام نفسه ظهر مع المخرج شريف عرفة في فيلم “حليم”، وكانت الانطلاقة الحقيقية من خلال مسلسل “عمارة يعقوبيان” وفيلم “الجزيرة” مع أحمد السقا، بالإضافة إلى مشاركته في عدد من الأعمال المتميزة منها من “ضهر راجل” وألف ليلة ولية والعهد وغيرها من الأعمال المتميزة.





محمد رشاد فى ” معكم” على “سى بى سى”

يحل كل من الفنان الشاب محمد رشاد وخطيبته الإعلامية مى حلمى ضيوفاً ببرنامج ” معكم ” الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة “سى بى سى” فى السابعة مساءً وذلك لأول مرة بعد إعلان ارتباطهما ويتحدثان عن بداية علاقتهما .



محمود العسيلى فى ” تعشب شاى “على DMC

تستضيف الفنانة غادة عادل، المطرب محمود العسيلي، في برنامجها الترفيهي “تعشب شاي” الذي تقدمه على قناة “DMC ” فى التاسعة مساءً، وتدور فكرة الحلقة عن السفر، و تتحدث مع العسيلي عن السفر في حياته، ويسرد العسيلي تفاصيل أولى رحلاته، والدول التي يحلم بزيارتها، وكذلك يتحدث عن أسوأ سفرية مر بها، وعن سر حبه لإيطاليا بالتحديد، كما يتحدث عن فوائد السفر وعن طقوسه في السفريات المختلفة.

وفي فقرة أخرى تستضيف غادة عادل الطفل عمرو سمير صاحب الـ 11 عاما، لاعب الدرامز الذي بدأ العزف في سن مبكرة و دخل العديد من المسابقات داخل مصر و خارجها، وفاز بالمراكز الأولى فيها، ويتحدث عن حبه للدرامز وأحلامه في هذا المجال.