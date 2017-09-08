العسال ينافس على عضوية مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية

بدور إبراهيم: كشف المهندس هانى العسال، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر إيطاليا القابضة، عن ترشحه إلى عضوية مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، مقعد قرى ومنتجعات سياحية والتى ستجرى بعد غد الأحد. وألقى العسال الضوء على برنامجه الانتخابى، والذى يستهدف إدخال منتج جديد إلى السياحة المصرية، وهو العلاجية

بدور إبراهيم:

كشف المهندس هانى العسال، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر إيطاليا القابضة، عن ترشحه إلى عضوية مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، مقعد قرى ومنتجعات سياحية والتى ستجرى بعد غد الأحد.

وألقى العسال الضوء على برنامجه الانتخابى، والذى يستهدف إدخال منتج جديد إلى السياحة المصرية، وهو العلاجية فى ظل تمتع مصر بجميع الخصائص اللازمة لهذا المنتج من حيث المناخ المميز والمواقع المؤهلة، و لفت إلى أن ذلك المنتج يعد مستقبل السياحة خلال العقد القادم .

وأشار إلى أن البرنامج يتركز أيضا على مساعدة أصحاب الفنادق والمنتجعات في إرجاء الالتزامات الضريبية، وإيجاد حلول مع البنوك لتسهيل سداد القروض علي الفنادق، وكذلك الضريبة العقارية وذلك لمساعدة العاملين بالقطاع فى ظل التحديات التى شهدتها السوق فى الآونة الأخيرة والتى أثرت على دخول العاملين بالقطاع والتوسعات المستهدفة، لافتا إلى أن إرجاء تلك الالتزمات سيسهم فى إعادة تنشيط القطاع والحفاظ على هياكل الشركات والعمالة .

وشدد على أن البرنامج يركز أيضا على الاهتمام بالتدريب لإيجاد جيل مدرب فى مجال الفندقة.

ويتنافس على مقعد العضوية أمام سامح حويدق، ويتم إجراء انتخابات مجالس الغرف السياحية الخمس، وهى: غرفة شركات السياحة والمنشآت الفندقية والعاديات والمنشآت السياحة والغوص.



