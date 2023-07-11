«العز الدخيلة للصلب» تقرر الشطب الاختياري من البورصة المصرية وشراء حصص المعترضين مقابل 1250 جنيها للسهم

وافق مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، على تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية .

وكذلك شراء أسهم المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب، ووفقا لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

على أن يتم تمويل شراء الأسهم بصفة أساسية من خلال الحصول على تمويل مشترك طويل الأجل بالعملة الأجنبية من عدد من بنوك التعامل خارج جمهورية مصر العربية.

كما أعلنت العز الدخيلة للصلب عن موافقة مجلس الإدارة على أن يكون شراء أسهم المعترضين وغير الراغبين فى الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب الاختياري على أساس سعر 1250 جنيها للسهم.

وذلك بما يزيد نحو 52.4 %على سعر السهم في السوق اقفال يوم 9 يوليو 2023 ، ويزيد بنسبة 38.6 %على متوسط أسعار اقفلات السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ انعقاد المجلس، و 35.1 %، على أعلى سعر اقفال للسهم خلال الشهر السابق على تاريخ انعقاد المجلس .

ووافق مجلس ادارة العز الدخيلة للصلب على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023.

وذلك للنظر فى الموافقة على تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة، وشراء أسهم المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب.